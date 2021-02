El CIFP del Deporte estrena sede a mitad de curso y aspira a ampliar su oferta

La directora del centro, Estefanía Sanz, inauguró ayer su nuevo despacho. “Estrenamos centro, existimos desde 2005 y ahora mismo tengo una sensación agridulce porque aún no tenemos centro propio, pero este es un paso importante, es la mejor noticia a corto plazo”, señala la directora que no duda en reconocer que “la calidad educativa de este curso se ha visto afectada por una gestión que no fue buena y perjudicó al alumnado”, en referencia al retraso burocrático que permitió que los chavales iniciaran ayer las clases en el Virgen de Las Mareas y no el 28 de septiembre con el inicio de curso.

Este “primer paso”, con la nueva ubicación, supone la “consolidación real” de la formación en actividaes físicas y deportivas y llevará implícito además una ampliación de la oferta formativa “que redunde en una mayor calidad educativa”. Sanz defendió su parcela y destacó la importancia del único centro de Asturias en enseñanzas deportivas. Actualmente, el centro imparte Formación profesional de la familia de actividad física, enseñanzas deportivas de régimen especial y formación para el empleo. El centro imparte tres especialidades deportivas como técnico deportivo en fútbol, técnico superior de fútbol, técnico deportivo en esquí y otro, en media montaña así como cursos para conceder certificaciones oficiales a monitor de sala de gimnasio con soporte musical como spinning y aerobic, entrenador personal, instructor en yoga y readaptador terapeútico y monitor de sesiones de fitness acuático, entre otras. “Aspiramos a poder contar el próximo año con otras disciplinas como baloncesto, que tiene mucha demanda, o piragüismo”, señala la directora del centro también conocido como Escuela del Deporte.

“Hubo cuatro meses casi perdidos y ya estamos aquí, a mitad de curso, pero estoy más contenta por la posibilidad de ampliar la oferta y crecer”, remarca Estefanía Sanz. Sobre la necesidad de compartir las instalaciones del colegio, aunque en zonas diferenciadas, con el alumnado del Virgen de Las Mareas “como escuela pública, todos merecemos un espacio digno, ellos y nosotros”. “No tenemos ningún problema con compartir centro”, incide el alumno Justo Masie. De hecho, la entrada a la Escuela del Deporte es diferente a la del colegio, una está situada junto al polideportivo de Jardín de Cantos y la del Virgen de Las Mareas en la calle Camino Viejo de Pravia. Es más, la entrada por la zona del polideportivo dará un mayor servicio a los estudiantes de la Escuela del Deporte por el constante uso de esa instalación municipal para sus actividades prácticas.

La jefa de estudios adjunta y profesora de Informática, Pilar Beltrán, no tiene dudas que el nuevo centro permite “mejorar el proceso de enseñanza”. “Al ser un espacio mayor, podemos organizar los medios materiales y humanos. Es un cambio que llega tarde, porque el curso comenzó en septiembre”, señala Beltrán, que destacó la buena voluntad del alumnado, de los casi doscientos pupilos y pupilas y el esfuerzo del profesorado y del equipo directivo durante estos meses de incertidumbre y trámites burocráticos.

Tanto la directora del CIFP del Deporte como la jefa de estudios adjunta quisieron agradecer personalmente a Javier Cueli, director general de Formación Profesional, por su labor para que las enseñanzas deportivas cuenten desde ayer con un espacio “digno” en el colegio de Jardín de Cantos.