El Puerto de Avilés reclama 354.000 euros a Alu Ibérica por el impago de tasas

No solo el Puerto tiene problemas para cobrar deudas a Alu Ibérica. Como informó este diario, en los cinco primeros meses gestionada por Grupo Riesgo la empresa acumuló débitos por valor de 5,5 millones que no han dejado de crecer. Una de las firmas más perjudicadas es la avilesina Jofrasa, que además de una demanda mercantil por impagos valorados en 0,7 millones de euros ha abierto la vía penal por un presunto delito de usurpación de maquinaria y otros enseres que no fue autorizada a recuperar cuando rescindió unilateralmente el contrato que la unía a Alu Ibérica. Tanto Jofrasa como otros acreedores confían en que los juzgados sean “sensibles” al descalabro económico que la actitud de Riesgo está generando al tejido empresarial asturiano y agilicen los procedimiento abiertos contra la aluminera.