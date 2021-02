SOS Hostelería Avilés y Comarca urge al gobierno local el inicio de los trámites para solicitar ayudas a su sector. “No están cumpliendo con las fechas que habían dado puesto que se dijo que se abriría la convocatoria de una ayuda lineal de 400 euros urgente el día 15 de febrero, y a día 17 no sabemos nada”, señalan desde la asociación, que considera además que “la segunda ayuda por bloques estaba a la espera de las ayudas del Principado, que ya ha notificado su convocatoria y ni siquiera tenemos noticias de la primera ayuda de carácter urgente”. La entidad exigió celeridad para la gestión de esas ayudas. “Entre que salen las convocatorias, los días de plazo para solicitarlas y el tiempo que lleva ser estudiadas, cuando nos queramos dar cuenta, el período de tiempo para cobrarlas sería excesivo puesto que llevamos desde el 18 de enero con los interiores cerrados lo que supone unas grandes pérdidas, y otros incluso, que no disponen de terraza llevan desde ese día sin ningún tipo de ingreso”, detallaron.