Cambia Avilés (CA) reclama información al gobierno socialista sobre los fondos europeos a los que optará el municipio (Next Generation). “Consideramos que el equipo de gobierno debe aportar toda la información y hacerlo con la mayor transparencia, no solo al resto de la corporación sino también a la ciudadanía. No queremos que ocurra lo mismo que sucedió con los fondos mineros”, señaló la concejala Sara Retuerto.

La comarca presentará un proyecto para captar fondos para la modernización del transporte público y el Ayuntamiento analiza otras actuaciones que se pueden nutrir de estos fondos. La confluencia quiere información detallada sobre el proyecto que lidera el Consorcio de Transportes. “Entendemos que debe buscarse la mayor colaboración en este tipo de proyectos e involucrar a las diferentes entidades y organizaciones para su desarrollo”, añadió Retuerto.