El comité de Alu Ibérica, al Principado: “No podemos esperar a lo que salga en Galicia”

El comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés no puede esperar más, tal y como pidió este jueves el consejero de Industria, el socialista Enrique Fernández. El responsable político, en una respuesta parlamentaria a la diputada de Podemos Nuria Rodríguez, explicó: “Alcoa no sólo no quería producir aluminio primario, si no que quería que nadie lo pudiera producir. La solución de Alcoa Lugo, en próximos días, abrirá el camino a Alu Ibérica”.

José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa en la aluminera avilesina, señaló: “El calendario está apretado: el 31 de julio acaba el compromiso de mantenimiento del empleo, en mayo tenemos la vista por la denuncia del acuerdo fraudulento de la compraventa y cada día que pasa acumulamos incumplimientos de convenio, se vacía la fábrica de contenido...”, dijo el líder sindical. “Pero no sólo nos pesa esto: las deudas que está generando Riesgo en la fábrica son gigantescas, es necesario recuperar la sociedad, que está moribunda”, dijo. “No hay más que ver, por ejemplo, el impago de tasas al Puerto de Avilés (son 354.000 euros, según confirmó la Autoridad Portuaria a este periódico)”, apuntó.

De la Uz fue más allá: “No podemos esperar a lo que salga en Galicia, el reloj corre”, exhortó. “No entendemos la postura del Principado: los partidos no se juegan desde la grada, sino en el campo, hay que sudar la camiseta”, recalcó el líder sindical. “No tenemos margen para esperar y no entendemos esta posición de espera. Si el Principado no tiene las herramientas para sacar a Riesgo de la empresa, como dijo que era su cometido, que exija a los que las tienen que las pongan en marcha”, apuntó, en clara referencia al Ministerio de Industria, que se ha personado en la causa abierta por los trabajadores de Alcoa San Ciprián, pero que no ha hecho lo propio con la de los de Alu Ibérica. Los trabajadores sólo tienen claro que el Estado avaló un acuerdo que ha resultado “fraudulento”, en palabras de De la Uz. Un acuerdo que, asimismo, fue bendecido también en su día por el Principado y por la Xunta de Galicia.

“En todo caso, celebramos que Enrique Fernández esté tan al día de lo que está sucediendo en la fábrica y que se muestre intransigente a la hora de no dar credibilidad a Riesgo, pero, si eso es así, debería recordar que el tiempo no se ha detenido”, comentó De la Uz. El Consejero de Industria explicó a los diputados que el problema asturiano, “siendo grave”, lo es menos que el de San Ciprián, donde la amenaza candente es la extinción de contratos de un millar de personas.