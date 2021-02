“Nos enorgullece el presupuesto, ojalá este acuerdo amplio no sea excepcional”

–¿Qué se siente tras la aprobación de un presupuesto que hace historia?

–Nos enorgullece, sobre todo por el trabajo previo. A raíz de la pandemia, todos los que hemos apoyado este presupuesto estábamos de acuerdo en la necesidad, en la urgencia del momento. La ciudadanía no iba a entender que los políticos no llegásemos a un acuerdo conjunto. Ese esfuerzo requiere mucho trabajo y comenzó en mayo. Poder tener esa voluntad de acuerdo es algo muy bueno para la ciudad y estamos, ya digo, muy orgullosos.

–Sí que han cambiado las cosas. Hace unos meses parecía casi imposible que llegaran a acuerdos con Cambia Avilés.

–En situaciones críticas se demuestra quién es cada uno. Ciudadanos y Cambia han demostrado que están en lo importante. Nos gustaría que esto no fuera algo excepcional y que esta manera de trabajar, de acuerdos políticos, fuera algo común a todos los grupos y todos los años, independientemente de las situaciones excepcionales. Ojalá se mantenga. Nosotros siempre hemos intentado ir a acuerdos amplios y vamos a seguir haciéndolos. Es nuestra manera de trabajar. Lo hemos demostrado en diferentes ocasiones, como en las ordenanzas fiscales. Nos gustaría que el resto de grupos hicieran lo mismo y entiendan esa manera de hacer política con hechos reales, como es a través de un presupuesto.

En situaciones críticas se demuestra quién es cada uno. Ciudadanos y Cambia han demostrado que están en lo importante. Raquel Ruiz - Concejal de Hacienda

–“El PP y Vox han estado buscando excusas para votar en contra, como buitres carroñeros”, dijo en el Pleno. Explíquese...

–Lo estamos viendo a todos los niveles, tanto estatal como en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Vivimos una situación muy crítica y nueva para todos, estamos intentando hacerlo lo mejor posible con todas las trabas burocráticas que hay. Hay grupos que han entendido que en este momento hay que sumar fuerzas y otros que no, pues pese a las circunstancias, en vez de ayudar a buscar soluciones intentan aprovechar esa situación para hacer sus campañas políticas. Y lo que están haciendo es ser parte del problema. Están confundiendo a la gente. Se están reuniendo con entidades, con asociaciones, con grupos y les están diciendo cosas que no son posibles porque no están dentro del marco administrativo. Y lo hacen a conciencia. Ya llevan varios años en el Ayuntamiento y saben cuál es el funcionamiento, van a hablar con los técnicos igual que lo hacemos nosotros. Tienen la misma información, pero la manipulan para generar confusión, frustración y odio en la gente. Eso es muy peligroso.

–¿Se refiere al caso de la hostelería y las ayudas?

–Por ejemplo.

–Vox dice que no hubo negociación alguna, que usted ni siquiera respondió a sus enmiendas. ¿Es así?

–Pues no, con Vox nos reunimos, nos trasladaron una serie de preguntas que intentamos solucionar. Pero un día antes de registrar sus propuestas, nos las enviaron por correo. En un día, como comprenderá, no podemos analizar mucho más allá. Igual que el PP. Registró sus enmiendas sin previamente haber hablado con nosotros para ver qué posibilidades había de acuerdo. Puede haber cuestiones en las que estemos de acuerdo, pero no en la financiación que proponen. Por ejemplo, en el caso de Vox, eliminar partidas contra la violencia de género o la cooperación internacional. Sin poder negociar esa financiación, con la que no estamos de acuerdo, registraron sus enmiendas. Es muy complicado negociar con quien no quiere.

–Una de las claves de la negociación ha estado en el fondo que se nutrirá de los ahorros municipales para atender situaciones de emergencia que vayan surgiendo. Acordaron con CA dotarlo con un 20% del remanente y el PP pedía dos millones. ¿La suma no será la misma? ¿Por qué no fue posible un compromiso con los populares?

–De hecho, al PP le propusimos que se sumara a este reparto del remanente. El PP lo que quería es que marcáramos una cifra del remanente cuando ni siquiera conocemos su cifra total. No podemos poner por escrito que vamos a dar dos, tres o cuatro millones cuando no tenemos la información de la liquidación presupuestaria ni el conjunto. Ellos hablaban de dos millones para un sector. Pero el remanente se tendrá que dividir entre muchos servicios y muchas necesidades que va a haber. Sobre lo que es la parte específica de ayudas a autónomos, que es a lo que se refiere el PP, ya lo explicamos. Vamos a hacer una convocatoria abierta, es decir, vamos a ir atendiendo todas las solicitudes e iremos incorporando remanente y modificaciones de crédito para ir atendiendo todas las solicitudes de ayudas directas a autónomos. Y por tanto, no podemos poner una cifra concreta.

–¿Entonces? ¿Quiere decir que son excusas?

–Efectivamente, solo son excusas. Conocen la realidad perfectamente. Están diciendo que no apoyan el presupuesto por algo que saben que vamos a hacer. Avilés es un Ayuntamiento grande, y dentro de los grandes somos el pequeño. Tenemos un gran volumen de establecimientos de todo tipo. Oviedo y Gijón no han hecho ayudas directas. En noviembre sacamos una ayuda de 400 euros, este mes vamos a sacar otra ayuda directa y en marzo otra con los remanentes. Vamos a estar casi todo el año atendiendo ayudas con el fondo a sectores afectados. Y eso, muy pocos ayuntamientos de nuestro tamaño lo están haciendo.

Vamos a estar casi todo el año dando ayudas a sectores afectados por la epidemia. Y eso, muy pocos ayuntamientos de nuestro tamaño lo están haciendo Raquel Ruiz - Concejal de Hacienda

–¿Están haciendo gestiones para que quienes tengan deudas puedan cobrar igualmente las ayudas?

–Estamos analizando todas las fórmulas posibles para atender esa solicitud. Por ahora, no hemos encontrado ninguna que tenga encaje legal. La FACC nos ha dicho que no hay manera de exonerar ese tipo de deudas. No está adaptada la normativa estatal y regional a momentos excepcionales como este. Pero seguimos buscando.

–¿Cuándo comenzará la negociación del destino de los remanentes?

–En marzo, una vez que sepamos la cantidad de los remanentes, examinaremos con Cs y CA dónde están las necesidades. Una parte tendrá que ir a inversión, otra a atender ayudas de emergencia social (alquiler, garantía energética...) y otra parte a hacer una convocatoria de ayudas mayor a autónomos y autónomos societarios. Esa convocatoria la intentaremos hacer siguiendo el criterio del Principado, incluyendo a más sectores. Habrá que reservar también una parte para mantener la estabilidad presupuestaria y no entrar en déficit en 2022 y 2023, cuando notaremos más la pérdida de ingresos dentro del Ayuntamiento por diferentes impuestos.