Los jueces: señores con capa de Batman

La idea de hacer una guía en forma de cómic para tranquilizar a los menores antes de ir a los juzgados llevaba años rondando la cabeza de Tamargo. “Me he encontrado con muchos casos en los que los clientes no les explican a los niños qué se van a encontrar en el juzgado o que no lo hacían bien... En ocasiones ves que los niños están asustados antes de hablar con el juez, cosa normal pues es algo que impone”, relata la abogada, especialista en asuntos de familia, sobre como fue germinando el proyecto en su cabeza.

No fue hasta el año pasado cuando se le presentó la oportunidad. En una convención en Galicia conoció a la valenciana Marelisa Blanco, quien además de abogada es ilustradora. Durante el confinamiento le explicó el proyecto que tenía en mente, le gustó y se pusieron manos a la obra. El resultado es un cómic de 12 páginas protagonizado por dos niños y ambientado en los juzgados de Avilés, en el que se resume lo que ocurre cuando un niño acude a la exploración del menor, una prueba en la que se trata de valorar la relación de los pequeños con sus progenitores antes de decidir sobre su custodia.

“La idea era quitarle un poco de hierro al asunto. Los niños se imaginan los juicios como en las películas y van muy nerviosos porque no saben qué se van a encontrar. Por eso en el cómic explicamos dónde se sienta el juez, el fiscal, qué tipo de preguntas les van a hacer...”, relata Tamargo sobre una historieta en la que se deja claro que los jueces no llevan pelucas, pero que son personas “como nuestros padres” a los que “les mola mucho el negro” y por eso van vestidos con capas “como la de Batman”.

También se les quita presión. “No es que tú vayas a decidir nada, pero te escucharán para decidir mejor”, explican en el texto, donde también se aconseja que lo más importante es “hablar con el corazón”. “El juez decidirá, pero habrás hecho lo correcto”, concluyen en una historia que remachan con humor: “¡Lo mejor es que ese día no hay cole!”.

La historia de Tamargo y Blanco ha suscitado gran interés. Entre numerosas felicitaciones, la avilesina ha recibido también incontables peticiones de compañeros de profesión preguntándole por la posibilidad de utilizar ese material didáctico. “Se han puesto en contacto conmigo gente de Argentina, Ecuador, Perú y de muchos sitios de España”, destaca Tamargo.

Ante este tsunami de peticiones, Tamargo y Blanco han decidido realizar una tirada de ejemplares bajo demanda. Los interesados en contar con uno pueden solicitarlo a través del correo martatamargo@hotmail.com o llamando al teléfono 985 549 511. Esta nueva edición del cómic contará, además, con alguna nueva viñeta y también con un página en blanco pensada para que los niños puedan escribir y dibujar su propia experiencia en los juzgados, una pequeña gran aventura en la que seguro que ellos también podrán dibujarse a sí mismos con una capa de superhéroe.