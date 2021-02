La mejoría en la incidencia de los contagios a 14 días en Avilés con menos de 500 casos durante cinco días consecutivos ha permitido suavizar las restricciones de las últimas semanas. Los negocios hosteleros podrán abrir mañana martes sus terrazas y los centros culturales abrirán también sus puertas. La noticia corrió como la pólvora el pasado domingo y Begoña Redondo, que regenta un bar en el barrio avilesino de Sabugo, tuvo que tirar de teléfono para hablar con sus proveedores y no fue fácil. "Hay algunos proveedores que siguen en Erte y tuvimos que llamar incluso a la fábrica para poder llenar la nevera de cervezas", señaló Redondo, que criticó además la "falta de tiempo" para poner de nuevo en funcionamiento su local tras veinte días cerrados a cal y canto. De todas maneras, la hostelera estaba deseosa de volver a abrir su negocio. "No aguantaba más en casa, teníamos que abrir ya sí o sí para tener algún tipo de ingreso porque los ahorros...¿dónde estarán?", apunta la hostelera que reclamó un balón de oxígeno para su sector ya que "las ayudas no llegan, ni las municipales que decían que iban a ser urgentes ni las del cese de actividad". "Tengo una hipoteca, una serie de gastos que hay que cubrir, menos mal que por fin podemos abrir aunque solo sea la terraza", remató Redondo, feliz, poco antes de preparar un cartel que colgó a la puerta de su local anunciando la apertura para mañana.

Y como las terrazas, las propuestas culturales comienzan a llenar la programación en Avilés, pese a mantener aún su cierre perimetral. Así, la Casa de Cuitura de la tercera ciudad asturiana acogerá el jueves un concierto de la Orquesta sinfónica del Principado de Asturias, (OSPA) en el auditorio del centro cultural. La cita será a las 19.15 horas y estará bajo la batuta de Oliver Díaz, que sustituirá en la dirección a Lina González-Granados.

El vecino concejo de Castrillón también ha programado actividades culturales para esta semana. Así, el miércoles 24 abrirá la exposición "Al Horru" en las salas 1 y 2 del centro cultural Valey de Piedras Blancas. La muestra podrá visitarse hasta el 27 de marzo. Además, ese mismo día, el cine del Valey proyectará el filme "Beginning" a partir de las 19.30 horas y con entrada a tres euros. El auditorio del centro cultural castrillonense contará el viernes 26 con una función teatral, "Recuerdos", que correrá a cargo de Adrían Conde y dirigida a todos los públicos. La hora de la representación serán las 18.00 horas y la entrada, tres euros.