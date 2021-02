Rosana Prada, la directora general de Industria del Principado, participó ayer en una reunión telemática con el nuevo director general de Alu Ibérica, Carlos Núñez. Al término del encuentro virtual Prada no observó ningún cambio de actitud en la empresa que se ha hecho cargo de las fábricas que explotó Alcoa hasta el pasado julio de 2019 como último engranaje de una polémica cadena que está siendo investigada por el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional. Todo esto Prada lo materializó con una frase: “Su credibilidad sigue estando en entredicho”. Prada explicó: “Lo que la Audiencia determine va a ser crucial para el futuro de las plantas”. Añadió: “El mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo está por encima de todo y en tanto y cuanto Riesgo no dé credibilidad, no hay más que decir. De hecho, literalmente, se les ha trasladado que nada nos haría más felices que tener que desdecirnos”.

En la reunión también participó un representante de la consultora norteamericana FTI que, según un portavoz de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, está diseñando el plan industrial que tanto los trabajadores, como la Administración Central como la regional llevan reclamando desde la llegada por sorpresa de David Domenech a la fábrica aluminera de Avilés.

Respecto de Domenech, la directora general de Industria señaló: “El señor Núñez sustituye en el cargo al señor Domenech, que esta siendo investigado, juntamente con otras personas físicas y jurídicas implicadas en la cadena de ventas de las instalaciones en julio de 2019 por, entre otras causas, estafa agravada, apropiación indebida y pertenencia a grupo criminal”. Y agregó: “Poco más que añadir más allá de un cambio en la dirección provocado por el devenir de los acontecimientos”, continuó así con el discurso que el Consejero de Industria, Enrique Fernández, presentó la pasada semana a los miembros de la comisión del ramo de la Junta General.

En paralelo a esta circunstancia, varios trabajadores denunciaron ayer la intervención de la empresa Alu Ibérica de los correos electrónicos de la plantilla como consecuencia de la orden de eliminar (casi dos años después de la compraventa de las fábricas alumineras) los emails con dominio alcoa.com. De hecho, reclaman desde Alu Ibérica que todos los correos con el dominio de la empresa norteamericana tengan una respuesta automática: que se reenvíen los mensajes a una nueva cuenta con el dominio alu-iberica.com con el fin de que se reboten posteriormente al interesado. Esto desde el comité de empresa lo consideran “intervención de las comunicaciones”.

Este mismo comité tiene previsto reunirse con la Delegada de Gobierno el próximo día 3 de marzo.