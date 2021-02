La banda “Sidonie” va a estar en Avilés. El próximo 24 de abril. En el teatro Palacio Valdés. Si es que para entonces las restricciones pandémicas han pasado a la historia. El trío catalán viene con “El regreso de Abba” debajo del brazo. Su noveno álbum, el disco del año de la pandemia que los catalanes presentaron más tarde de lo previsto, pero que finalmente tendrá fiesta asturiana a lo grande. Y será en Avilés.

El disco tiene dos caras. Por un lado están las canciones y, por el otro, la novela homónima. Las letras de una y otra creaciones son de la misma: Marc Ros, que es el compositor del trío con más de veinte años de experiencia. Provienen de la escena más “indie” y más fluida, la de los años noventa. Dice Ros de sus dos obras: “Las canciones que he escrito para ‘El regreso de Abba’ tienen las puertas abiertas; no se detienen ante una estrofa o un estribillo, sino que avanzan y siguen sonando al ir pasando las páginas del libro. Sylvia Plath decía que la diferencia entre escribir poesía y novela es que en la primera no podía poner cepillos de dientes y en la segunda, sí. Yo necesitaba el espacio para que los personajes de mis canciones se pudieran cepillar los dientes, se pudieran tumbar al sol o pudieran salir de tarde a pasear por Cadaqués. Ellos estarían encantados de que los acompañarais”. La novela es altamente musical: Abba y Hugo, los protagonistas, también lo son.

“Sidonie” ha puesto hoy mismo a la venta las entradas de la fiesta que anuncian para el teatro Palacio Valdés ( en Liberbank y su red entradas.liberbank.es, así como en la taquillas de la Casa de Cultura de Avilés). Esperan 23 canciones, un montón de colaboraciones, lo mejor de su última obra. La celebración, en todo caso, será con aforo limitado, distancia física y varias rutas de acceso al odeón avilesino.