No hubo milagro en forma de una nueva junta directiva. La asamblea de la Asociación de Vecinos del Polígono de La Magdalena terminó ayer sin voluntarios para formar un nuevo equipo de mando. Ante esta situación, y tal y como ya venían advirtiendo desde hace meses los actuales directivos, se procederá a su disolución. Ayer mismo se formó una junta gestora que será la encargada de liquidar la entidad, que este 2021 cumplía 30 años. “Aunque lo veíamos venir sigue siendo un momento muy duro. Es una pena echar el cierre tras tanto trabajo”, lamentaba ayer al término de la sesión el presidente, Pedro Majada.

Como afirmaba Majada, el destino de la asociación “se veía venir”. A comienzos de este año enviaron una carta a sus más de 200 socios pidiendo voluntarios para formar una nueva junta de vecinos. No apareció nadie. La semana pasada volvieron a remitir una circular a todos sus miembros, convocándoles a una asamblea de la que debería salir un nuevo equipo de mando. “Si no aparecen seis personas no nos queda otra decisión que nombrar una gestora para proceder a la disolución”, advertían en una llamada de auxilio a la que finalmente nadie acudió en rescate.

“Acudieron una treintena de socios y sólo una persona se presentó como voluntaria para trabajar con nosotros. Además, casi nadie joven”, relataba ayer con pesar Majada, quien tras doce años al frente de la asociación liderará ahora la junta gestora que realizará los trámites pertinentes para proceder a su disolución: “Ahora sólo nos queda informarnos de los pasos a dar para proceder al cierre”.

Ayer ya se dio un paso en esta dirección: decidir cuál será el futuro del patrimonio de la entidad; a saber: algo de dinero en sus cuentas, un equipo informático, menaje... “Decidimos que lo donaremos a la asociación “Rey Pelayo” y a Difac, ya que son dos de las entidades más próximas a nosotros”, expresó Majada tras poco más de una hora de reunión celebrada en la parroquia de San Agustín, entre las más exigentes medidas de seguridad para tratar de evitar contagios de coronavirus.

Tal como le viene ocurriendo en los últimos tiempos a muchas organizaciones vecinales del Principado, el problema de los del Polígono ha sido la ausencia de relevo generacional. “En la directiva hay gente que lleva 28 años trabajando al pie del cañón, otros que tienen ya cierta edad y no pueden asumir estas responsabilidades, gente con responsabilidades familiares...”, argumentó Majada sobre los caminos que les llevaron a este callejón sin salida.

Esta ausencia de savia nueva ha ido anquilosando progresivamente a la entidad. “Entre dos no podemos sacar adelante una asociación útil. Porque sólo para ir a abrir la sede, no merece continuar”, lamentó un abatido Majada ante el que parece ser inminente fin de una de las históricas asociaciones vecinales de Avilés.