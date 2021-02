Piden prorrogar el contrato de la sanitaria que asiste a una alumna del San Cristóbal

El problema de encontrar una sustituta para la enfermera se asocia con el período de adaptación de Alma. “La niña se tiene que hacer a la nueva enfermera, que va a estar con ella todo el tiempo. Y el final de curso se echa encima”, explica Desi Fernández. “Se da la circunstancia de que los contratos de las enfermeras se establecen al comienzo de cada curso, pero unos días después de que comience porque hay que determinar cuántas enfermeras necesitan los niños. Nos tememos que termine el curso y no nos encontremos con una sustituta. La solución está clara: la prórroga del contrato Conchi. Y ganamos todos: la niña, su familia y el colegio”, añade la representante de los padres.

La asociación de familias del San Cristóbal ha comunicado su necesidad “a todas las instituciones habidas y por haber”, dice Desi Fernández. Ha sido a través de una batería de correos electrónicos. “No hemos recibido ni una respuesta, ni siquiera un recibí”, denuncia la representante de los padres.

Conchi Alcalde, lo admite, tiene que jubilarse. Cumple 66 años. “Pero es que me contrataron para todo el curso. Lo paradójico es que después de darme de baja, me pueden contratar otra vez: para las vacunaciones del covid”, se lamenta la trabajadora funcionaria interina. “Nadie me dijo que no podía terminar el curso: no tengo los 37 años cotizados, así que me corresponde hacerlo a los 66. Sé que la ley es la ley, pero también sé que la niña no puede quedar desamparada”.

La niña de la que habla tiene “una enfermedad superrara” que, encima, no está identificada. El síntoma más grave que muestra son las convulsiones epilépticas. Las llaman “catastróficas” porque suman las crisis frecuentes a la refracción al tratamiento médico y al deterioro intelectual. Es decir, “no atiende al medicamento”, cuenta la madre minutos antes de que la niña entre a clase. Lo hace en un carricoche. Todavía lo empuja su enfermera Conchi.