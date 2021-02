Denunciado un establecimiento de hostelería del casco histórico de Avilés por celebrar una fiesta en su terraza interior. Agentes de la Policía Local de Avilés acudieron al establecimiento, situado en la calle Rivero, en torno a las seis de la tarde del viernes tras ser avisados de la celebración. Cuando se presentaron en el establecimiento, tras una denuncia vecinal, se encontraron a cerca de treinta personas en su terraza interior.

Los policías municipales propusieron para sanción al negocio por infringir la Legislación de Espectáculos y Actividades Recreativas. Comprobaron que se estaban incumplimiento las condiciones de insonorización, al ser detectado en funcionamiento el sistema de amplificación al tiempo que se encontraban abiertas sus puertas. También denunciaron a varias personas por incumplimiento de las medidas sanitarias y por desobediencia a agentes de la autoridad. Además, y dentro del control de medidas sanitarias frente al covid-19 fueron propuesta para sanción ayer un total de 42 personas: 23 por no hacer uso de la mascarilla, cuatro por no respetar el cierre perimetral de Avilés , cuatro por no respetar el horario de permanencia en la vía pública, cinco por fumar en terraza y tres por beber alcohol en la vía pública.

También fueron apercibidas cuatro personas por desobediencia a los agentes (infracción de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana).

Altercado entre jóvenes

La jornada del jueves fue movida para la Policía Local. Los agentes intervinieron a las 20.15 horas en un altercado entre varios jóvenes en las inmediaciones de la calle La Paz y La Magdalena que llegaron a causar daños en el cajetín de un contador eléctrico de un establecimiento comercial. Tras realizar las oportunas averiguaciones, localizaron a los autores de los daños, dos jóvenes avilesinos de 20 y 18 años. Los agentes avilesinos propusieron para sanción en vía administrativa a cuatro conductores que fueron sorprendidos al volante con presencia de droga en el organismo (cocaína, THC y opiáceos) según arrojó el test indiciario salival.

A las 16.15 horas intervinieron en un accidente de tráfico en la travesía del Cristal. El percance se produjo como consecuencia de una maniobra de estacionamiento indebido por parte de uno de los vehículos. Como consecuencia del incidente resultó herido de carácter leve el conductor de uno de los vehículos, un avilesino de 46 años.

Y a las 17.45 horas, en la calle Luis Bayón, detuvieron por un delito de quebrantamiento de condena a un avilesino de 41 años tras ser sorprendido conduciendo un turismo sin haber realizado las pruebas legalmente establecidas para recuperar el permiso de conducir. Un juzgado de Orense le había retirado el carné. Sometido a las pruebas de detección de droga, arrojó un resultado positivo en cocaína en el test indiciario salival, según la Policía Local.