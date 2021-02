La última jornada de restricciones bajo la etiqueta '4 Plus' dejó en Avilés un reguero de incumplimientos y denuncias. La Policía Local disolvió ayer varias fiestas, entre ellas una celebración de cumpleaños con menores en un piso de la calle Palacio Valdés.

Los agentes intervinieron a las dos de la tarde en un local de hostelería del barrio de la Luz, donde varios clientes estaban consumiendo en el interior del establecimiento. Propusieron para sanción tanto al responsable como a los clientes que se encontraban en el interior consumiendo.

Minutos antes de las cinco de la tarde acudieron a un domicilio particular de la calle Palacio Valdés, alertados por el volumen elevado de la música. Una vez allí, comprobaron que un adulto se encontraba con varios jóvenes (de entre 14 y 15 años), a cargo de los cuales sus padres le habían dejado en una celebración de cumpleaños en la que a todos los presentes les unían diferentes lazos familiares. Se procedió al cese inmediato de la celebración, así como las correspondientes propuestas de sanción.

La Policía Local se trasladó poco después, a las 17.35 horas, en otra celebración, en un bajo de un inmueble de Llaranes con idénticas molestias por música y manifiestas evidencias de estar celebrándose una reunión indebida de adultos. La música se escuchaba desde el exterior. Se encontraron con siete personas y tres de ellas no eran convivientes. Se procedió al cese inmediato del evento, desalojaron a los no convivientes y quedaron todos ellos (convivientes y no convivientes) propuestos para sanción por contravenir las limitaciones vigentes que regulan la celebración de reuniones domiciliarias.

Desde primeras horas de la tarde del sábado, conscientes de la elevada afluencia de jóvenes desplegados por las zonas de ocio juvenil ubicadas en los ejes peatonales, en especial por las inmediaciones de la calle Galiana, se desplegó un amplio dispositivo con actuación y presencia policial continua.

Como actuación reseñable respecto de los locales de hostelería, destaca un acta a un establecimiento de hostelería sito en el Carbayedo, que fue localizado, haciendo el notorio uso de un dispositivo amplificador de música en la terraza exterior del establecimiento.

También hubo que disolver al menos un botellón. Los agentes sorprendieron a las 18.40 horas a varios jóvenes que se encontraban en una parcela de la Arabuya, reunidos y consumiendo bebidas. "En el citado lugar se encontraban un total de once jóvenes que fueron propuestos para sanción por consumo de alcohol, incumplimiento de cierre perimetral, reunión grupal y no uso de mascarillas", detallaron fuentes policiales.

Las denuncias por infringir las medidas sanitarias frente al covid-19 se dispararon en la jornada sabatina hasta las 116 y por los siguientes motivos:

11 por incumplir el horario de permanencia en la vía pública

42 por no hacer uso de la mascarilla

11 por consumir alcohol en la vía pública.

5 por consumir dentro de un establecimiento de hostelería

1 responsable de hostelería por dispensar bebidas en el interior.

8 por fumar sin mantener la distancia

1 por fumar en terraza

13 por incumplir el cierre perimetral de Avilés

22 por formar grupos de personas indebidos

Otras dos personas fueron propuestas para sanción por desobediencia a los agentes de la autoridad, una infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.