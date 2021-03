“Los agentes actuaron bien con el detenido en Salinas”, sostiene el edil de Interior

El concejal de Interior y Seguridad Ciudadana de Castrillón, Javier González, defendió ayer la actuación de la Policía Local y de la Guardia Civil en la detención de un hombre en Salinas el pasado sábado tras las críticas en las redes sociales a los agentes. “La actuación fue la correcta, no hubo abuso policial y de hecho, no me constan denuncias”, aseguró el edil. “Al hombre se le dieron tres altos y no obedeció y cuando fue localizado por los agentes hasta se ensañó con el coche policial”.

“Desde hace un año, cuando comenzó la pandemia y los estados de alarma, se han realizado varias actuaciones por desobediencia a la autoridad e insultos o porque algún ciudadano se negó a identificarse, pero esos casos son muy, muy minoritarios, la mayoría de la gente cumple las normas anticovid”, agregó.

Los hechos tuvieron lugar poco después de las doce de la noche del viernes. “Las patrullas hacían vigilancia la noche del viernes al sábado para el cumplimiento del toque de queda y dos horas después detectan a dos personas en un patinete eléctrico en la confluencia de la avenida de El Campón con Doctor Carreño, en Salinas, la Guardia Civil les dio el alto pero hicieron caso omiso y se fugaron por varias calles de Salinas. Los vuelven a divisar y, finalmente, la Policía Local localiza el patinete en el que sólo iba ya una persona, le dan el alto y lo interceptan. El hombre intenta evadirse; cuando llegan también los agentes de la Guardia Civil consiguen reducirlo. La actuación del detenido, que fue llevado al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas a declarar, fue de oposición violenta y se negó a que se le realizara la prueba de alcoholemia. En todo momento estuvo en una actitud amenazante y forcejeando e insultando a los agentes”, explicó el concejal.

El hombre fue detenido “por un presunto delito contra el orden público, saltarse el toque de queda, por infracción de tráfico y contra la salud pública, también se negó a identificarse. Fueron tres altos los que le dieron los agentes que actuaron correctamente. Los agentes reciben críticas cuando van a salvar vidas y otras veces, como esta, se les critica por brutalidad cuando no fue así”, concluyó González.