Begoña González es “de Avilés de toda la vida”. Nació en 1966. Como médico de familia trabaja en el centro de salud de Las Vegas, en Corvera, del que también es coordinadora. En diciembre, y tras el repentino fallecimiento de Belarmino Martínez, asumió la presidencia de la asamblea de Cruz Roja en Avilés, una entidad que conoce bien desde sus años de estudiante. Fue voluntaria en proyectos de salud mental y acompañamiento de personas con minusvalía y, con el paso de los años, siguió vinculada a Cruz Roja en función de su disponibilidad horaria. En los últimos tiempos estuvo con Martínez en la vicepresidencia: “De él aún me quedaba mucho por aprender, el relevo debería haber sido más pausado”, dice como introducción a la entrevista que sigue.

–Llega al despacho de dirección en plena pandemia.

–La perspectiva sanitaria creo que me ayuda a ver las cosas de una manera distinta, no de forma más fría pero sí más segura. Al ejercer de coordinadora en mi centro de salud hay partes de gestión y organización interna que no me cogen de sorpresa. Pero, desde luego, lo primero que hice fue respetar el trabajo que habían hecho los antiguos presidentes: Belarmino, Nelly...

–¿Con qué se encontró?

–Me encontré con que la asamblea local de Cruz Roja en Avilés había sabido adaptarse bien a esta nueva situación por el coronavirus que no era normal. Comprobé, por ejemplo, que se estaban intentando mantener diferentes proyectos adaptados a la nueva realidad, y con que los voluntarios hicieron un importante esfuerzo por mantener la conexión online, telefónica o por carta con esas personas que necesitan mucho afecto, como los mayores. En general se intentó no perder el contacto con las personas con algún tipo de necesidad.

–¿Cruz Roja en Avilés ha apreciado un aumento de demanda en los últimos meses?

–Sí, pero de todo lo malo siempre hay que agarrarse a lo positivo, y al igual que creció la demanda también aumentaron las colaboraciones de instituciones privadas y personas a título particular. En conclusión podemos decir que con el covid aumentó la vulnerabilidad, pero se despertó el carácter humanitario de las personas.

–¿Cuántos socios tienen a día de hoy?

–Tenemos 3.713 socios, 64 empresas y 3.649 individuales.

–A Avilés llegó también la campaña estatal “Cruz Roja responde”, enfocada a reducir el impacto social de la pandemia

–Así es. El año pasado, Cruz Roja a nivel nacional lanzó la campaña “Cruz Roja responde”, destinada a esta situación de covid. Esto nos permitió poder ayudar a personas que de otra forma no habríamos podido acercanos. En resumen del año hubo que adaptar proyectos a la realidad, hubo más necesidades que en la medida de lo posible las intentamos solventar gracias a la colaboración de entidades y personas y, ahora que empieza el nuevo año, estamos a la expectativa a ver lo que nos permite la realidad del virus.

–¿Han logrado relanzar algún programa?

–Algunos proyectos como el de alfabetización ya se están desarrollando con todas las medidas higiénicas y sanitarias necesarias: distancia de seguridad, mascarilla... También se están desarrollando los programas de ayuda a niños con problemas en los estudios, y en este caso Cruz Roja Juventud está colaborando. También hemos reinventado el programa “Caminando con la vida” dirigido a personas mayores y que hacíamos en colaboración con la asociación vecinal Marcos del Torniello. Los usuarios hacían juegos de memoria, salidas...

–¿Y ahora qué hacen?

–Los voluntarios llevan a los usuarios a sus casas unos cuadernos de memoria y la respuesta está siendo muy buena. ¡Ya hemos agotado los primeros tomos! Esta situación nos está afectando a todos, pero la pérdida a nivel emocional y mental que están sufriendo las personas mayores o con alguna minusvalía es mayor. En cuanto a proyectos, también hemos conseguido retomar el asesoramiento jurídico a emigrantes y volver a contar con mediadores y traductores. Ahora en marzo vamos a empezar un nuevo reparto de alimentos del Fondo Europeo, la semana del 22 de marzo. En cuanto a proyectos como el voluntariado en hospitales, el grupo de teatro “Nova” para personas con enfermedad mental y otros más que ya existían volverán en cuanto la situación sanitaria se normalice.

–Cruz Roja impulsó en Avilés, en la calle Jovellanos, donde tiene la sede la asamblea local, pisos de primera acogida. ¿Están en uso?

–Sí, están ocupados, pero esos pisos no dependen de la asamblea local aunque ocupemos el mismo espacio físico.

–Distintos colectivos sociales apuntan un descenso de voluntarios: muchos, mayores, han tenido que dejar la primera línea de ayuda para evitar situaciones de riesgo en tiempos de pandemia. ¿Cruz Roja en Avilés?

–Curiosamente el año pasado hubo gente que se quiso hacer voluntaria. Sí es cierto que tenemos muchos que, por determinadas características, no han podido colaborar como lo estaban haciendo, pero nos reinventamos para que pudieran seguir como voluntarios sin exposición, por teléfono o haciendo uso de internet. Una de las riquezas de Cruz Roja es, precisamente, la variedad de programas que tiene: quien lo desee puede ser voluntario de educación, de acompañamiento a mayores, de socorros y emergencias, de salud, de juventud... El abanico es muy amplio y cualquiera que quiera puede encontrar su hueco aquí. A los voluntarios les ofrecemos formación general y específica, a día de hoy a través de plataformas online. Cualquier voluntario recibe más de lo que da, es una frase hecha pero muy cierta.

–¿Algún proyecto que le gustaría sacar adelante en Avilés?

–Ahora mismo estoy aterrizando, y lo estoy haciendo en un momento complicado. Dependemos de Cruz Roja española, que tiene unas líneas estratégicas bien definidas y somas muchas asambleas para aportar muchas ideas. Mi objetivo, no obstante, es claro: Cruz Roja tiene abiertas las puertas a proyectos o iniciativas que puedan ayudar a mejorar la comarca en la que vivimos o reducir las desigualdades. Estamos abiertos a socios, a voluntarios y a colaborar con cualquier otra institución.