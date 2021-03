La proximidad del bocarte a la costa de Asturias atrae a barcos vascos y gallegos

La presencia de los primeros bancos de bocarte en aguas asturianas, localizados entre Ribadesella a Llanes, ha tenido un inmediato “efecto llamada” entre pescadores del País Vasco y Galicia, que han puesto proa a las aguas del Principado para sumarse a la fiesta inaugural de la costera. Anoche se contabilizaba medio centenar de embarcaciones faenando con la esperanza de llenar las redes. Y para esta mañana se espera una subasta animada en la lonja de Gijón, incluso puede que en la de Avilés si la primera se viese desbordada por la afluencia de buques.

La costera, según consta en la resolución de la Secretaría General de Pesca hecha pública el 26 de febrero, comenzó oficialmente en Asturias la medianoche del lunes 1 de marzo y se podrá extender –en función del cupo no usado– hasta el 30 de noviembre. Por experiencias de años pasados, la fecha en la que empieza la campaña no tiene por qué coincidir necesariamente con la realización de capturas, pero esta vez se han roto todos los pronósticos con capturas muy tempranas. “Todo parece indicar que se van a solapar las pesquerías de bocarte y xarda, lo cual no es precisamente conveniente por la abundancia de producto y por el estrés que semejante situación puede causar en las lonjas”, advierten fuentes del sector comercializador.

De acuerdo con lo dispuesto en la orden por la que se establecen los criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas a España y oído el sector extractivo (representado por las organizaciones de productores de pesca del Cantábrico que tienen al bocarte como una de las especies objetivo), la Secretaría General de Pesca ha resuelto que la cuota (total máximo de capturas) adaptada para 2021 sea de 26.637 toneladas. Esta cantidad es el resultado de haber detraído del total concedido por Europa la parte proporcional de la multa impuesta a España por la sobrepesca de xarda de 2009 y computado las cesiones realizadas entre Francia y España, en base al acuerdo alcanzado por los sectores de ambos países.

Asimismo, se establecen unos topes máximos de capturas y desembarques de bocarte. Durante el primer semestre, el máximo a pescar serán 10.000 kilos por buque y día para las embarcaciones de más de 120 toneladas de arqueo o que tengan 12 o más tripulantes enrolados, y de 8.000 kilos por buque y día, para el resto de embarcaciones. Durante el segundo semestre, los topes de capturas serán del 50% del primer semestre, es decir 5.000 y 4.000 kilos por embarcación y día, para cada uno de los grupos definidos con anterioridad.

El consumo de la cuota se realizará, prosigue la Secretaría General de Pesca, distribuyendo el 90% del total de la cuota disponible para España en 2021 para el primer semestre, y el 10% restante para el segundo semestre. En el supuesto de que no se consuma totalmente la cantidad prevista del primer semestre el sobrante pasará a incrementar la del segundo.

Eduardo Cuevas, presidente de la asociación asturiana de buques de cerco (los especializados en pescar bocarte) manifestó ayer su conformidad con las “reglas del juego” marcadas para la costera, así como la esperanza de que las grande firmas asturianas de distribución mantengan su compromiso de compra preferente del bocarte capturado por los barcos de la región en atención al buen manejo del producto que hacen sus tripulaciones. “Hay buenas expectativas, esperemos que no se trunquen”, manifestó el armador y patrón.