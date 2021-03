Los sociólogos auguran que la ausencia de ofertas laborales elevará el interés por la FP

La población avilesina con alta cualificación irá en aumento. Así lo defiende el sociólogo Arsenio Valbuena, el geógrafo exrector de la Universidad Complutense, Rafael Puyol y también la concejala de Educación, Nuria Delmiro. Sin embargo, remarca Puyol, actual presidente de la UNIR el problema está en las alternativas laborales tras finalizar los estudios. “En Avilés y en Asturias me preocupa el destino de esos graduados, de esos licenciados, tanto de FP como de la Universidad y que quizá no se coloquen en su región. Estamos asistiendo desde hace años a lo que podríamos llamar una ‘fuga de cerebros’ con una formación sólida, perdemos capital humano”, advierte Puyol. Afirma esto tras analizar los “buenos” datos académicos de Avilés, donde una cuarta parte de la población tiene estudios superiores. La mayor parte de esos titulados son de FP 2 con 8.106 personas, cuestión que el sociólogo Valbuena relaciona directamente con la idiosincrasia industrial de la tercera ciudad asturiana.

Según la tesis defendida por Arsenio Valbuena, el número de matriculados en FP tenderá al alza como el de los estudiantes universitarios, que “crecerán, pero no tanto” por la falta de empleo. El sociólogo explica que el concepto de la FP ha cambiado con el paso del tiempo y la exigencia de titulaciones específicas motiva a los jóvenes a la hora de aprender un oficio de cara a acceder a un puesto de trabajo. “La cuestión está en represtigiar la FP porque a la hora de obtener un empleo, principalmente en Avilés, se exige un título y si es de grado superior, mejor”, sostiene. Sobre la Universidad, Valbuena es claro: “Los títulos universitarios es como si tuvieran un aura especial y más aún teniendo en cuenta que desde hace veinte o treinta años la Universidad de Oviedo parece dormida, es la Bella durmiente”. Con esas claves sobre la mesa, Valbuena reconoce que España “va por detrás de Europa” en Educación y una de las razones que considera para explicarlo es el fortalecimiento de los estudios de Formación Profesional, bien sean de tipo medio o superiores. “En Europa están tendiendo puentes entre la FP y la Universidad”, defiende.

La concejala de Educación, Nuria Delmiro, también prevé un aumento de estudiantes en los próximos años “por la demanda de personas cualificadas” a la hora de acceder a un empleo. Defiende el refuerzo de la FP en la ciudad prevista para los próximos años, tanto de los grados medio y superior y destaca la labor de los departamentos de orientación de los centros educativos y los programas municipales de refuerzo educativo, el plan de prevención del absentismo y el Transit para animar a conseguir el título necesario para optar a un trabajo. “La juventud ha de formarse y desde el Ayuntamiento nos estamos esforzando para que así sea”, remarcó la edil avilesina de Educación.

Valbuena y Puyol coincidieron además en el antes y el después sufrido por Avilés en el ámbito demográfico, que también puede explicar el envejecimiento poblacional y la baja natalidad. “Avilés, Oviedo y Gijón son ciudades con altos niveles formativos, con jóvenes que están preparados, pero todo depende del desarrollo de la economía, ese análisis se lo dejo a los economistas”, afirma Puyol, que defiende que Avilés hace décadas que dejó de ser una población joven derivada de la emigración de mediados del pasado siglo. Valbuena se ciñó más a los datos directamente vinculados con el nivel de estudios y vinculó el auge del boom de la industrialización de la ciudad con que 13.592 personas no finalizaran ni la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ni la desaparecida Educación General Básica (EGB): “Esa es una cuestión del pasado, Avilés fue receptora de decenas de miles de personas, y muchos no tenían estudios primarios, tras el desarrollismo de los años sesenta y la dignificación del nivel de vida de los obreros, eso cambió”. A esas cifras hay que sumar que 3.647 personas no tienen formación alguna, cuestión que vinculó con personas mayores.