El movimiento vecinal agoniza: “Somos mayorinos y la juventud no se anima”

“Santa Bárbara” de Llaranes seguirá al pie del cañón tras renovar la directiva el pasado año. “Van a tener que aguantarnos bastantes años”, señalan con sorna desde este colectivo que desea que la pandemia termine cuanto antes para “seguir trabajando por el barrio”. “Es una pena lo de la asociación de la Magdalena, que no haya nadie en todo el barrio que se sume”, añaden. La asociación de Jardín de Cantos, con una media de edad de 30 años en su junta directiva, seguirá con sus planes –prevén estrenar un nuevo centro social– aunque tampoco perciben que haya alternativa en la dirección en las elecciones previstas este año.

La entidad vecinal de La Luz es una de las más activas y tampoco ve claro el futuro. “Somos pocos y cada vez menos, no hay visos de renovar el personal. Para marzo de 2022 decidiremos si continuar o dejarlo, aunque la previsión inicial sería dejarlo ya, pero no hay nada definitivo”, afirma Manuel Miranda, presidente vecinal de La Luz. Sus vecinos de “El Marapico” de Villalegre perciben que “no hay personas que quieran comprometerse” con la asociación. Aguantarán hasta las próximas elecciones, en 2022, pero “como la cosa siga así...” no dudará en disolver la entidad.

En La Carriona siguen el mismo guión. “Todo apunta a que este año no se presente nadie, ya en las últimas elecciones salimos adelante para no desaparecer, ya llevamos tiempo así, eso sí contamos con hacer fiestas porque si se da el caso, nos despediremos como merece”, señaló Francisco Mora, portavoz vecinal de La Carriona. En Versalles, “Marcos del Torniello” urge un relevo: “Tenemos una masa social de 800 personas y tuvimos que modificar los estatutos para que en la directiva seamos seis y no diez”, indicó el presidente, Antonio Gil. Belarmino Nieto, su homólogo del Carbayedo, termina mandato en 2023 “pero antes o después acabará disolviéndose la asociación”. “Llevamos dos mandatos de prórroga y no va a haber relevo, esto no es nuevo”, añadió.

Antonia Rodríguez, presidenta de la asociación de vecinos de El Quirinal, no tiene intención de permitir que el colectivo desaparezca. Pero reconoce las dificultades por la falta de relevos y la presencia de jóvenes en la entidad en la que su dirigente lleva 25 años de socia y 12 al frente.

Araceli Gutiérrez tiene claro que la asociación de vecinos “tradicional no funciona”. Por eso, en “El Camín” de El Pozón utilizan sus locales para dar cobijo a varios colectivos como la red de apoyo a África de Avilés, “Amamantar” y otras entidades como el 8M. “Nos adaptamos a todo, nuestros locales están a disposición de los vecinos”, señaló Gutiérrez. La asociación vecinal del centro, “Pedro Menéndez” tampoco es de los colectivos que agoniza. Se ha rodeado de un grupo joven, su media de edad está entre los cuarenta y los cincuenta años.

Los colectivos del sur de Avilés, unidos para compartir proyectos

Los barrios de La Luz, Villalegre y Llaranes están situados en el sur de Avilés y juntos suman aproximadamente 20.000 habitantes, es decir, un cuarto de la población de la tercera ciudad asturiana que cuenta con unas 78.000 personas. Las entidades vecinales de esos tres territorios mantienen una estrecha red de contacto y colaboraciones de cara a plantear iniciativas, deseos y propuestas comunes para los próximos meses. Por el momento, las tres asociaciones están dando los primeros pasos para definir una serie de iniciativas concretas con el objetivo de unir fuerzas, sin dejar de lado la independencia de cada colectivo vecinal en sus respectivos radios de acción.

Por lo pronto, las juntas directivas de las asociaciones “Santa Bárbara” de Llaranes y de La Luz mantuvieron el pasado viernes día 5 una reunión “muy positiva y productiva” en esta línea. “Habrá proyectos, actividades y colaboraciones que se van a materializar muy pronto”, indicó Manuel Miranda, presidente de la asociación vecinal de La Luz, que avanzó además que próximamente habrá otra reunión a tres bandas –con “El Marapico” de Villalegre– con vistas a “aunar esfuerzos en defensa de mejoras comunes para las personas que viven en estos tres barrios avilesinos”.

“Por nuestra parte esperamos poder materializar muy pronto esta nueva relación de colaboración con actividades concretas”, indicó el presidente vecinal de La Luz. Las asociaciones de Villalegre y La Luz han participado ya en iniciativas comunes dada su proximidad como organizar “visitas reales” previas a la cabalgata de Reyes Magos y también un concurso de tapas, en el que también colaboraron en Llaranes y en El Pozón, entre otras actividades que irán a más con el acuerdo entre los colectivos presididos por Carmen Ovies (“Santa Bárbara de Llaranes”), por Manuel Miranda (La Luz) y por Patricia Leyva (“El Marapico de Villalegre”).