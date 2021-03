Las limpiadoras brillan en el cole de Salinas

“Con el virus cambió todo mucho: ampliaron una hora de trabajo y hay que estar desinfectando todo el rato y varias veces. Tras cada reunión hay que desinfectar papeleras, llenar frascos de gel, las mesas, las sillas. Es mucho más trabajo”, comenta Iglesias, orgullosa de colaborar en esta anómala situación. Ambas están muy agradecidas al centro, una sensación recíproca: “Si falta una limpiadora trastoca todo”, valoran Leticia Rasell y la directora, Luz María Prieto.

“Hay que desterrar esa idea de que son trabajadoras de segunda porque son esenciales" Luz María Prieto - Directora del colegio de Salinas

“Hay que desterrar esa idea de que son trabajadoras de segunda porque son esenciales, porque dan una garantía de salud y a su vez de cuidados; si no limpiasen, se iría todo al garete. Son tan responsables con otros colectivos que están en primera línea”, remarcaron, no sin antes recordar que “el mantenimiento de la limpieza del centro no puede recaer solo en las limpiadoras”, de ahí que aprovechando el homenaje, el colegio ha impulsado una campaña de sensibilización para el alumnado con el fin de cuidar el entorno del centro, el aula, los baños y todos los espacios comunes para “no dar más trabajo” del habitual a las profesionales de la limpieza.

El homenaje a las mujeres de la limpieza del colegio de Salinas cuenta, además, con el apoyo de la cantante Rozalén, reciente ganadora de un Goya por la canción “Que no, que no” de la película “La boda de Rosa”. Ha enviado un vídeo al centro para solidarizarse con el colectivo “invisibilizado”. “Contar con la participación de figuras como Rozalén siempre ayuda a difundir el mensaje para apoyar a este colectivo que ha estado siempre ahí y durante la pandemia, mucho más”, apuntan.

Y es que las mujeres de la limpieza de los colegios han sufrido una carga extra de trabajo desde que comenzaron las clases el pasado mes de septiembre y ahí siguen al pie del cañón. “Al principio, era mucha labor de golpe, luego te vas acostumbrando”, afirma María Iglesias.

La sonrisa y el buen humor de ambas trabajadoras invade la planta baja del colegio de Salinas. “Y no solo eso, tienen una gran vocación de servicio; todas las limpiadoras, todas”, enfatizan Rasell y Prieto. “Tenemos una confianza absoluta en ellas y nos da una tranquilidad extra cuando se tienen que quedar por las tardes”, añaden las maestras, que piden a la comunidad educativa: “Cuidémoslas, por favor, que las necesitamos más que nunca”.