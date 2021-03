Avilés aspira a liderar un grupo de trabajo europeo sobre industria sostenible

Avilés opta a incorporarse a la red europea de ciudades Eurotowns. Integrada por 15 ciudades europeas de entre 50.000 y 250.000 habitantes, su objetivo es promover proyectos, intercambiar buenas prácticas y representar los intereses de las urbes medianas.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, presentará mañana la candidatura de Avilés para incorporarse a esta red. Lo hará en el marco del Comité Ejecutivo de Eurotowns, que se celebra de manera telemática. De ser aceptada su candidatura, Avilés pasaría a liderar un grupo de trabajo sobre industria sostenible y compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Eurotowns es una red formada por ciudades europeas de tamaño mediano, contando todas ellas con una población de entre 50.000 y 250.000 habitantes. Creada en 1991, actualmente está integrada por 15 poblaciones: Eskilstuna (Suecia), Gävle (Suecia), Hasselt (Bélgica), Helmond (Países Bajos), Jyväskylä (Finlandia), Mölndal (Suecia), Pforzheim (Alemania), Reggio Emilia (Italia), Schiedam (Países Bajos), Sindelfingen (Alemania), Ulm (Alemania) y Varberg (Suecia), y las españolas Girona, Manresa y Sabadell.

La red fue puesta en marcha para llamar la atención sobre la realidad de este tipo de urbes, dar voz a sus demandas y desarrollar soluciones en materia de sostenibilidad medioambiental, innovación y habitabilidad, todo ello bajo la premisa común del logro de los objetivos de la Estrategia "Europa 2020".

Eurotowns también tiene como objetivo promover el intercambio de buenas prácticas, representar los intereses de las ciudades europeas medianas, promover proyectos a nivel europeo entre miembros de la misma red y proporcionar herramientas para el conocimiento y la innovación.

Para subrayar la escala específica de esas ciudades de tamaño medio, su lema es "Big enough to cope, small enough to care" (Suficientemente grandes para hacer frente, suficientemente pequeñas para cuidar).

Todos los municipios miembros de Eurotowns forman parte de una Asamblea General que compara los resultados técnicos y políticos. La Asamblea elige un Consejo Ejecutivo cada dos años, órgano que garantiza el cumplimiento de los proyectos llevados a cabo por la red.

Los miembros realizan tareas en "Task Teams", es decir, grupos de trabajo que promueven ideas, proyectos, estudios, Investigación y comparaciones y son receptores de fondos para llevar a cabo las actividades. Actualmente existen tres grandes áreas de trabajo en Eurotowns: Innovación, Movilidad e Inclusión social.

El papel de Avilés

Una vez sea aceptada la candidatura de Avilés, la ciudad pasaría a encargarse de un nuevo grupo de trabajo relacionado con la industria, en concreto con aquella que reúne los rasgos de sostenibilidad y compatibilidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible identificados por las Naciones Unidas.

La inclusión en la red se enmarca dentro de la estrategia del Ayuntamiento de Avilés para posicionar a la ciudad como un enclave de referencia en los sectores de la industria sostenible y eficiente, contribuyendo a la atracción de inversiones y de talento.