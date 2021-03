La maquinaria política del Ayuntamiento de Avilés se ha puesto a trabajar en uno de los asuntos que podría deparar profundas transformaciones en el concejo: la elaboración del paquete de proyectos que la ciudad presentará al “casting” de ideas financiables con los fondos europeos para el rescate económico postcovid. La alcaldesa, Mariví Monteserín (PSOE), anunció el pasado sábado hasta 19 planes por importe de 124 millones de euros. El lunes ya hubo el primer contacto con los partidos de la oposición y desde anteayer los dossieres y las fichas técnicas de los respectivos proyectos (aún embrionarios) están siendo objeto de análisis por parte de los responsables de los diferentes partidos. La cautela es el denominador común en estos momentos preliminares.

Sara Retuerto, edil de Cambia Avilés, manifestó que el primer interés de su formación es participar “desde dentro” en el proceso de análisis y toma de decisiones sobre los proyectos avilesinos que optarán a las ayudas europeas. Los ediles de la confluencia (Podemos e IU) no quieren “hechos consumados” y aseguran estar deseosos de hacer aportaciones y esperanzados en que impere el consenso.

Esther Llamazares, portavoz del PP, entiende que “procede presentar proyectos en todas las líneas sea posible”, aunque asegura ser consciente de “la dificultad que tienen los ayuntamientos para acceder a esta financiación”. Las partidas destinadas a las entidades locales representan en torno a un 3% del total, “lo que nos parece absolutamente insuficiente, por lo que desde el Partido Popular presentaremos una moción reivindicativa del papel de la administración más cercana a los ciudadanos en la gestión de los fondos europeos”, subrayó la edil popular.

Ciudadanos ve “interesantes” los proyectos para captar fondos europeos, pero pide que no se generen “falsas expectativas”. De momento, aclaran en la formación naranja, “sólo estamos ante manifestaciones de interés presentadas por el Ayuntamiento de Avilés en el Principado y en el Gobierno central. Es conveniente que no se generen falsas expectativas, que podrían crear una gran decepción de no ser alcanzadas”.

En Vox consideran que se trata de un proyecto “muy ambicioso, si la captación de fondos se cumple sería un revulsivo para nuestro concejo, tal envejecido y en declive”. A pesar de que algunos de los proyectos ya estaban diseñados y en marcha, aclaran, “no diremos que no nos gustaría ver plasmadas las peticiones del gobierno de Avilés. Desafortunadamente hay que salvar varias barreras burocráticas que entorpecerán el camino. Estaremos expectantes”, concluyen.