La solución al aluminio “tiene que ser conjunta en Galicia y Asturias”, reclaman los sindicatos

Los cuadros

La Confederación de Cuadros, que es la que presentó la querella criminal que aceptó investigar la Audiencia Nacional y que ha devenido en la detención de Víctor Rubén Domenech (David Domenech), de Alexandra Camacho, Diego Peris Sirvent y Luis Losada Gómez, cargó ayer contra Carlos Núñez Zorrilla, el director general de Alu Ibérica desde el 15 de febrero pasado. Y cargó contra él porque considera que es “indignante” su comunicación a los trabajadores de este jueves. En ella decía que los accionistas principales de Alu Ibérica habían sido requeridos “para colaborar con la justicia”. “No: los habían detenido. Durmieron una noche en los calabozos, ahora han tenido que entregar los pasaportes. Llevan meses en el proceso y alegando contra todo. De colaborar, nada. El zorro no puede estar cuidando el gallinero”, denunció Alfonso Freire, el abogado de la Confederación de Cuadros.

“Esto es esquizofrénico: ahora va a venir a cambiar la lengua jurídica”, añadió. “Lo que hace es una frivolidad”, concluyó. Los cuadros, el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) y las centrales Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO) esperan que la magistrada María Tardón, la titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, proceda a la suspensión cautelar del contrato de compraventa de las fábricas, es decir, que devuelva la operación a la casilla de salida: al 15 de enero de 2019.

Cese de los administradores

Esperan también que los administradores actuales (el matrimonio formado por Domenech y Alexandra Camacho, pero también su heredero desde hace tres semanas: Núñez Zorrilla) dejen de operar como tales. Todo esto supondría que Alcoa tendría que volver a tomar las riendas de dos fábricas de las que quiere desprenderse desde, al menos, 2014, cuando empezó a fallar en las subastas de la interrumpibilidad. La empresa Alu Ibérica dice que las fábricas de aluminio “operan con normalidad”, pero sólo lo dice ella.

El comité de fábrica de La Coruña, sin embargo, asegura que la producción en A Grela “está prácticamente parada”. El de San Balandrán apunta que sólo “salen dos o tres coladas al día cuando, de normal, se podían fabricar entre quince o veinte”. En este sentido, ponen de un lado los datos de un año con Alcoa y, del otro, de uno con Parter y Riesgo (2020): “Pasamos de las 58.000 toneladas en 2018 –el último completo de Alcoa– a las 20.000 del año pasado”, resumen.

De hecho, la empresa reconoció en su segundo boletín: “Desde que Grupo Riesgo asumió la dirección de las plantas de Alu Ibérica en Avilés y A Coruña, la producción total de tocho de aluminio en las fábricas ha pasado de obtener una media mensual de 2.953, 87 toneladas en los meses de 2020 en los que gestionó la empresa el fondo Parter, a 3.372,27 toneladas, con la nueva dirección, lo que supone un incremento del 14,2 por ciento”. Pese a esto, Núñez Zorrilla explica en una nota de prensa emitida ayer que “la planta de La Coruña mantuvo ayer un volumen de producción cercano a la media de la factoría tras haber solucionado una incidencia logística registrada en las jornadas previas. En los siguientes días se recuperará la operatividad normal, mientras que la entrada de metal para reciclar sigue su curso habitual”. Los trabajadores consultados señalan “un volumen cercano a la media” es “nada o casi nada”.

Respecto a la fábrica de Avilés, apunta que la fábrica de San Balandrán “ha recuperado los volúmenes habituales después de haber solucionado un problema técnico en la planta de reciclado. La bomba de dicha planta había sufrido una avería, cuya reparación ya se ha completado, con lo que estos días ya se está alcanzando de nuevo el ritmo productivo habitual”. La avería corresponde al día 15 de febrero, pero, según fuentes consultadas “no afectó a la producción”. Los trabajadores estuvieron fundiendo “prime” (aluminio de alta calidad).

Uniformes en bolsas de basura

La ropa de trabajo de los obreros de Alu Ibérica es considerada equipo de protección individual (epi). Y esto es así porque operan en talleres con alto índice de peligrosidad (electrólisis, fundición...) Cada uno de los empleos cuenta con cinco equipos que alquila a la empresa y que, a cambio de ello, la compañía se encarga de limpiar, una “limpieza especial”, presumen los trabajadores. Y esto, al menos, hasta hace unos pocos días.

La empresa ha ordenado a parte de su personal a que recoja la ropa sucia de los compañeros (alrededor de trescientas personas). Esta tarea corría de la cuenta de una subcontrata que hasta ayer había decidido no entrar en la fábrica a recoger ella misma las equipaciones. Los trabajadores tienen dos taquillas: una para los efectos personales y la segunda, para guardar los epis. Estos epis están etiquetados con el número de expediente de cada uno de los trabajadores, es decir, cada chaqueta y pantalón es de un empleado determinado.

“Hace unos días la empresa que nos lavaba la ropa decidió no entrar en la fábrica. No nos dijeron por qué. Entendemos que porque su contrato estaba cumplido, pero no estamos seguros. En todo caso, llevábamos hasta ayer como diez días sin saber de ellos”, apuntaron los trabajadores. La cosa ha cambiado ayer: han decidido acceder a los almacenes a recoger la ropa para luego lavarla. Lo que no saben los trabajadores es si va a devolver la equipación a las taquillas correspondientes. Y este desconocimiento ya ha sido comunicado al director general de Alu Ibérica, Carlos Núñez Zorrilla. La empresa aseguró que tratará de solucionar el problema. Los trabajadores, mientras tanto, siguen acumulando la ropa de trabajo en bolsas de basura.