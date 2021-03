Enrique Fernández: “El Gobierno no puede permitir que se desmantele Alu Ibérica”

El Consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, aseguró ayer en Corvera que “el Gobierno de Asturias no puede permitir que se desmantele Alu Ibérica”, la empresa sucesora de la multinacional norteamericana Alcoa sobre la que el responsable de la política industrial puso los focos de la crisis que va camino de cumplir dos años.

Fernández acusó a la anterior propietaria de las instalaciones alumineras en crisis de practicar una “inacción alarmante”. Señaló Fernández: “Alcoa está viendo todo esto que ocurre sin mover ficha. Yo creo que es Alcoa quien debería estar más interesada que nadie en revertir la operación de venta de las fábricas”, añadió Fernández en un encuentro con la prensa previo a la visita a las obras de la residencia de emprendendores de Parque Astur. Sobre el proceso penal abierto por la Audiencia Nacional contra los representantes de Grupo Industrial Riesgo (Víctor Rubén Domenech, Alexandra Camacho, Diego Peris Sirvent y Luis Losada Gómez) el consejero reclamó “una depuración de responsabilidades” porque, en opinión de Fernández, “los hechos que vamos sabiendo son lo suficientemente graves y tienen la peor de las consecuencias: se está jugando el futuro laboral de cientos de familias”. Señaló a este respecto que “el Principado está auspiciando todas las iniciativas que pretenden que se pongan las plantas en manos de inversores serios y solventes”. Esto fue, de hecho, lo que había prometido la multinacional cuando en enero de 2019 accedió a cambiar el despido masivo de sus empleados por la venta de las plantas y el mantenimiento del empleo.

Paralelamente a las declaraciones de Fernández, el director general de Alu Ibérica, Carlos Núñez, presentó el primer organigrama de la compañía desde hace once meses, desde que Grupo Riesgo se hizo cargo de las plantas. En este cuadro de mandos, señaló Núñez, destaca “el personal de la casa”, pero también la cesión del departamento de compras a la sociedad Logiplus, que está encabezada por Diego Peris Sirvent, uno de los cuatro detenidos en la operación policial ordenada por la jueza María Tardón el pasado día 4. Se da la circunstancia de que esta empresa asumió a los 14 limpiadores (7 por cada una de las plantas) que hasta el pasado 16 de diciembre habían trabajado en Jofrasa. Ante el impago de la nómina de febrero, este fin de semana no trabajarán.

Nuevos impagos

Estos próximos dos días no habrá limpieza de aseos, duchas, comedores y de varios talleres de la aluminera. Las dos jornadas son consideradas “horas extraordinarias”.

La falta de pago de la empresa de Peris –la encargada también de nutrir de chatarra los hornos de fundición– se ha hecho costumbre desde la reubicación de los empleados de Jofrasa. En diciembre cobraron los 16 días trabajadores, pero no la parte proporcional de la paga de Navidad. En enero cobraron 30 días y no 31 y la nómina de febrero que debería estar ingresada el 4 (para los trabajadores del convenio de limpieza) y el 10 (para los de las auxiliares) ayer no había llegado. La Inspección de Trabajo ya tiene notificada la nueva incidencia. “Llevan días quedándose con nosotros”, lamentaron los trabajadores, que han comunicado su queja en repetidas ocasiones a Roberto Rodríguez, el director de proyectos de Alu Ibérica, el hombre de confianza de Víctor Rubén Domenech (David) en la compañía.

Movilizaciones

Los representantes de los trabajadores acordaron ayer un calendario de movilizaciones: todos los días a las hora del pincho se concentrarán en las puertas de las oficinas de Alu Ibérica, en San Balandrán. Asimismo, tienen prevista una concentración en la plaza de España el día 27. Ese mismo día quieren explicar a la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, los últimos episodios de una crisis que va camino de los dos años.

En paralelo, volverán a pedir (será la tercera vez) un encuentro con el presidente Adrián Barbón. El miércoles de la semana pasada, parte del comité de empresa tuvo un encuentro con la Delegada de Gobierno, Delia Losa. En esa ocasión, antes de la toma de las instalaciones fabriles de Alu Ibérica por parte de la Policía Nacional, habían reclamado la activación de la batalla política (el Principado había pedido solucionar primero Lugo y, después, Asturias; los sindicatos se mostraron desencantados ante esta posición). A este respecto, el Consejero de Industria señaló: “Lo que dijo entonces fue lo que me había llegado del Ministerio de Industria: están trabajando en el frente de Lugo y buscando una solución que luego pueda ser extrapolable a otras plantas”.