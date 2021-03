Omer Hevia, uno de los venezolanos que busca una nueva vida en Asturias: “No aconsejo emigrar a ciegas, hay que tener un plan”

“La gente tiene el mal pensar de que las cosas caen del cielo. Pero no funciona así, para progresar hay que ‘echarle pichón’”. Eso opina el inmigrante de 28 años Omer Hevia Méndez, que lleva poco más de dos años viviendo en España, el último afincado en Avilés. La expresión “echarle pichón” (hacer un esfuerzo para lograr algo) delata el origen venezolano del autor de la frase, que abandonó su país desesperado por el arruinamiento de la economía, esperanzado con iniciar una nueva vida y deseoso de que su hija naciera con unas garantías sanitarias que en Venezuela no podía costear. “Mi pequeña nació en el Hospital San Agustín, algo por lo que guardo un agradecimiento infinito”, evoca.

Hevia Méndez es uno de los 169 venezolanos censados en Avilés, uno de los colectivos emigrantes que más ha crecido en los últimos años como consecuencia del deterioro de las condiciones de vida en el sexto país más grande de América del Sur. “Llegué a Asturias animado por mi suegra, que ya vivía aquí, impulsado por el deseo de que mi hija naciera en un lugar seguro y con la idea de apoyarme económicamente en los ingresos que obtenía de un negocio que había montado en Venezuela. Desgraciadamente, en mi país se ha ido todo al carajo y así fue que me vi en España obligado a empezar de cero”, relata el inmigrante, que defiende la idea de que “irse de tu país a ciegas es una locura, hay que tener un plan, como era mi caso, aunque luego te falle”.

El protagonista de esta historia de emigración, tras fallarle el plan inicial, probó suerte en Madrid, en la creencia de que la capital le ofrecerías más oportunidades de trabajo que Asturias, donde se había ofrecido como camarero, vigilante o mozo de carga en la rula de Avilés. “El problema era que no tenía papeles, y sin ‘visa’ nadie te coge”, recalca. Con 200 euros por todo capital, cien de los cuales entregó para las necesidades urgentes que pudiera tener su hija, cruzó el Pajares: “En Madrid estuve de captador de clientes de discotecas y clubes de alterne y de repartidor de Glovo y Uber; pese a trabajar muchas horas no lograba salir adelante, me sentí muy frustrado. En Madrid no se puede vivir dignamente sin un empleo estable y mínimamente remunerado”, evoca.

A Omer Hevia le concedieron la “tarjeta roja” para inmigrantes el 27 de febrero de 2020 (el documento que legaliza la situación en España de aquellos extranjeros que se ven en la situación de huir por motivos políticos de sus países de origen en busca de refugio o asilo). “Y el 14 de marzo se declaró la pandemia mundial. Un desastre. Me vi en Madrid, sin medios de vida claros e imposibilitado de ver a mi hija. Agarré tremenda depresión y un día cogí todo lo que tenía, lo embolsé y me vine para Avilés, donde la vida me ha vuelto a sonreír”, afirma.

En su retorno a Avilés, Omer Hevia vivió en una casa compartida en la que pagaba 250 euros de renta al mes, comenzó a repartir en bicicleta para Uber y, por fin, vio brotes verdes: “Me pude comprar una moto y cierto día, en plena calle, me ficharon de Seur para hacer reparto en bici. Ha sido una bendición. Ahora tengo cierta estabilidad laboral, he podido independizarme y aunque no gano una barbaridad sí que es lo suficiente para subsistir y, además, ayudar a mi familia en Venezuela. En los últimos días, hasta me he pluriempleado: ahora también reparto los fines de semana para una pizzería de la ciudad”.

Este venezolano con ganas de abrirse camino en España sabe que “el momento económico es complicado por culpa de la pandemia” y por eso se muestra paciente al respecto de sus expectativas laborales, pero ambiciona ejercer algún día un oficio acorde a su formación académica: ingeniero de producción industrial. “En Venezuela trabajé en la mayor empresa nacional de alimentación para ganado, ojalá algún día pueda entrar en una industria española y cumplir mis sueños profesionales”.

Sobre su experiencia avilesina como inmigrante, Omer Hevia solo tiene palabras de elogio: “Nunca tuve una mala experiencia, al contrario. Me he sentido respetado y querido y cuando tuve necesidades alimentarias, varias ONG de la ciudad me dieron comida. Me siento plenamente integrado y feliz de vivir aquí, creo que es un buen lugar para mí y mi hija”.