El padre del niño ahogado: “Mataron a mi hijo y me están tratando de mentiroso”

“Mataron a mi hijo y me están poniendo de mentiroso. Dice que no me conoce, que nunca me vio en la Bouza”. Lo decía con rabia el padre de Izan Álvarez, el niño de 5 años ahogado en una piscina de una granja escuela de Soto del Barco en referencia a la directora del complejo, y realizaba la afirmación nada más declarar ante el Juzgado de lo penal número 2 de Avilés en el juicio contra la directora de la granja, dos monitoras, la entidad titular del negocio y una tercera monitora, en prácticas en el momento de los hechos. “Cuando fui a hacer la matrícula a mi hijo vi la piscina y les dijo que tenía pánico al agua; me contestaron que había monitores cualificados con años de experiencia, que el centro llevaba 29 años abierto y que lo primero era la seguridad de los niños”, apuntó el padre, que momentos antes del juicio tuvo un cruce de frías miradas con la directora de la granja escuela, en la sala de espera del juzgado.

El padre del pequeño destacó, además, que el día del trágico suceso, el 25 de julio de 2017, “todos estaban escondidos”, en referencia a la directora y los imputados. “Había llegado el abogado de ella antes que nosotros”, señaló para después recordar que “nadie” de la granja escuela les llamó aquel día para avisarles del trágico accidente, ni tampoco les dieron el pésame por lo ocurrido. Tanto el padre como la madre están desde entonces tomando antidepresivos. “Yo me tomo entre 45 y 50 todos los días”, señaló la madre sobre su dosis diaria de fármacos desde el trágico suceso.

La sesión comenzó pasadas las 09.45 horas y estaban llamados a declarar la directora del centro, dos monitoras, el titular del negocio y además, una monitora en prácticas que había sido demandada por la acusación particular. La sesión transcurrió a puerta cerrada y sin presencia de periodistas.

Uno de los acusados fue el titular del negocio en el que ocurrió la fatal muerte del pequeño Izan Álvarez hace ahora algo más de tres años y medio. El administrador respondió a preguntas de todas las partes, defensa y acusación, e insistió en que su función era la “administrativa y económica”. Indicó también que “la gestión diaria y la organización recaía exclusivamente en la directora”, con la que “mantenía una relación laboral de treinta años” y en la que depositaba su “total confianza”. El titular del complejo dijo desconocer cualquier tipo de irregularidad en el complejo situado en la localidad de Riberas, en Soto del Barco. Además, su abogado, Carlos Cima, manifestó sobre el desarrollo del juicio en uno de sus varios recesos que durante la sesión que se estaba desarrollando “se está prestando demasiada atención en hechos irrelevantes con lo que se está juzgando (que es un caso de homicidio)”.

Las declaraciones de los acusados y testigos comenzaron poco antes de las diez de la mañana. La sala de vistas número 5 fue la elegida para celebrar el juicio. Las monitoras, la directora y el titular de la empresa declararon primero y poco después de la una de la tarde comenzó la declaración de la madre del niño fallecido, que duró 25 minutos. El padre del pequeño entró a continuación y permaneció declarando en la sala durante unos quince minutos. El Ministerio Fiscal solicita penas de tres años y medio de cárcel para cada una de las imputadas –la directora de la granja escuela y dos monitoras–. En concepto de responsabilidad civil solicita al juez indemnizaciones que rondan los 300.000 euros. El Ministerio Fiscal indica en su escrito de acusación que las tres mujeres enjuiciadas estaban sentadas en unas hamacas “en el punto más alejado del vaso infantil sin extremar cautela alguna sobre el menor” cuando ocurrieron los hechos. La Fiscalía las considera autoras de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional.

La familia, por su parte, pide cuatro años de cárcel para una monitora más y también para la directora y el titular del negocio así como un monto de unos 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La Fiscalía, a su vez, defiende que el pequeño se ahogó en la piscina del centro en un momento en que el vaso estaba mal vigilado. Su muerte resulta especialmente cruel si se tiene en cuenta que el niño tenía pánico al agua, como así recoge el ministerio fiscal en su escrito, y la dirección del centro atendió la inquietud de los padres por este asunto y lo dejó por escrito en las instrucciones de la matrícula del pequeño Izan.

La vista oral continúa con las testificales de sanitarios y personal de la granja

El juicio por homicidio del pequeño Izan Álvarez, que falleció ahogado en la piscina de la granja escuela de Riberas, en Soto del Barco, continuará con más pruebas testificales en el Juzgado de Instrucción número 2 de Avilés. El juez tomará declaración el martes a varios trabajadores de la granja escuela, entre los que se hallan empleados de mantenimiento, la cocinera y un monitor. También están citados los sanitarios que intentaron salvar la vida del pequeño así como los agentes de la Guardia Civil que intervinieron aquella trágica jornada del verano de 2017. La sesión comenzará de nuevo a las 09.45, y en la misma sala de vistas, la 5, según las previsiones iniciales. La cuestión se centra en dirimir las posibles responsabilidades del fallecimiento del menor aquella triste tarde de julio de 2017. Eran las 15.20 horas del 25 de julio cuando una pequeña alertó de que había un compañero en el fondo de la piscina. La directora lo sacó y las monitoras comenzaron a realizarse técnicas de reanimación. No pudieron hacer nada por salvarle la vida. Los padres visitaron el centro días antes para inscribir al menor en las colonias de verano y al comprobar que había una piscina advirtieron a la directora de que su hijo tenía “pánico al agua”. Según la Fiscalía, la directora les tranquilizó, pero no adoptó medidas ni advirtió a las monitoras de los niños de 5 a 9 años, una de ellas en prácticas y sin contrato, de que el menor tenía un trauma con el agua. Tampoco les exigió que extremaran el cuidado y vigilancia, incluyendo además al pequeño en un grupo con 17 niños para realizar la actividad acuática. La secretaria del centro inscribió al menor e incluyó una nota en el apartado de recomendaciones donde reflejaba: “Pánico al agua, cuidado en piscina”. En su escrito, la Fiscalía subraya que el menor incluso se negaba a ponerse el bañador y, una vez en la piscina, sus incursiones al agua se limitaban a entrar y salir de forma casi inmediata.