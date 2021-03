La Plataforma contra los recortes y por los servicios públicos demanda una mayor carga de las acciones informativas en la tramitación del plan de movilidad de Avilés. Recién conocidas las alegaciones de algunas entidades y de los grupos de la Corporación, la Plataforma reclama “subsanar las carencias de información” y darle un enfoque comarcal, habida cuenta de que quienes están aportando propuestas a este plan se encuentran, a su juicio, “francamente desilusionadas porque ven que la participación brilla por su ausencia y que su trabajo, ya no solo no es tenido en cuenta si no que desconocen los proyectos del equipo de gobierno” que les afectan directamente. Citan como ejemplo la reorganización del trafico en Versalles o la recuperación ambiental de las playas de San Balandrán y el Arañón, de nuestra ciudad , de sus barrios y del movimiento Asociativo. Para ello exigen que se active un foro por la movilidad y un consejo sectorial de movilidad.