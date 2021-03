Los limpiadores de Alu Ibérica denuncian más impagos y pararán el fin de semana

Los trabajadores de la empresa Alu Ibérica se concentraron ayer por la mañana delante de la puerta del edificio de oficinas de la compañía, en la fábrica de San Balandrán. Lo hicieron para protestar porque los incumplimientos del convenio por parte de la dirección de la compañía que gobierna Víctor Rubén Domenech (David) son ya generalizados. Los más graves son los relativos a los impagos de las nóminas o de las pagas extraordinarias, pero también por los expedientes abiertos contra empleados. Alu Ibérica sancionó a tres de los suyos por atender los requerimientos de la Inspección.

Relacionadas Las muchas caras de la crisis del aluminio

Los empleados de jornada normal que ayer entraron a las siete y media de la mañana en las instalaciones de Alu Ibérica (en Avilés y en La Coruña) se encontraron con que no tenían los equipos de protección individual (epi) lavados y en sus correspondientes taquillas. En consecuencia, no pudieron trabajar de forma adecuada porque no lo pueden hacer con ropa de calle. La razón de esto es la decisión tomada por la contrata encargada del lavado y distribución de los uniformes: desde el día 11 sólo lava los epis, pero no los entrega a cada trabajador. Y obra así, apuntan desde los comités de empresa correspondientes, por un impago de las tarifas acordadas entre Alu Ibérica y su lavandería.

Los impagos también afectan a la contrata encargada de la limpieza de los baños, vestuarios, duchas y comedores, que amenaza con parar el fin de semana. Se da la circunstancia de que esta empresa es una sociedad vinculada a los nuevos dueños de Alu Ibérica: Logiplus Worldwide. De hecho, su administrador único es Diego Peris Sirvent, que es uno de los cuatro mandos de Alu Ibérica que detuvo la Policía Nacional el jueves día 4 cuando accedió a las plantas por orden de la Audiencia Nacional para buscar pruebas sobre una presunta despatrimonialización fraudulenta de las fábricas.

El viernes pasado, los catorce limpiadores (7 en Avilés y 7 en La Coruña) decidieron no hacer horas extraordinarias el sábado y el domingo por la mañana porque entonces aún no habían cobrado su nómina de febrero, la parte proporcional de la paga de Navidad y un día que quedó suelto de enero. Esto parecía que se había solucionado el sábado a las once de la mañana, cuando la empresa había dado orden de pagar sus deudas. Sin embargo, no fue así. Los trabajadores aseguran que han cobrado “mil y pico euros” que no saben a qué concepto se refieren. “No tenemos las nóminas aún”, señalaron. Consideran que los ingresos efectuados “son de como la mitad de lo que nos deben”. Se da la circunstancia de que los limpiadores han estado negociando directamente con Víctor Rubén Domenech, el principal ejecutivo de Alu Ibérica y también de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, que controla las fábricas de la antigua Alcoa desde el pasado mes de abril.

Los comités de las fábricas consideran “peligrosa” la situación que se avecina si Alu Ibérica no paga a sus empleados de limpieza. Tan es así que lo han denunciado hasta en tres ocasiones (al menos por lo que se refiere en Avilés) ante la Inspección de Trabajo. La falta de limpieza en tiempos del covid no es la mejor situación para realizar el desempeño para el que están contratados, señalan.

La situación de la falta de uniformes va a seguir en la jornada de hoy o esto es lo que vaticinan los trabajadores.

La subcontrata tenía que recogido los uniformes el día 4, pero no lo hizo porque ese fue el día de la toma de las fábricas por parte de la Policía. El jueves pasado, el día 11, tenía que haber regresado. Y lo hizo: recogió los uniformes, los lavó y los devolvió a las instalaciones, pero en una caja. “Esto parece un mercadillo”, señalaron los trabajadores. Cada chaqueta y cada pantalón están identificados con el número de expediente de trabajadores. Los tintoreros lo que hacen es meterlo en las taquillas. La nueva medida está pendiente de lo que determine la dirección, que ayer no estaba en Avilés y no dijo nada.

La sociedad matriz de Riesgo releva al administrador, detenido por la UDEF

Víctor Rubén Domenech, el dueño de Alu Ibérica, y sus socios continúan complicando el jeroglífico societario que han diseñado para dar cobertura legal a su participación mayoritaria en la antigua empresa de aluminio Alcoa. Ayer, en el transcurso de una junta de accionistas de la firma Manuel Riesgo, S. A. (la mercantil madrileña usada inicialmente como pantalla para constituir Grupo Riesgo Industrial) cesó en las funciones de administrador único Diego Peris Sirvent, en el cargo desde julio de 2018, y le relevó Marlene Cecilia Carrascal Mena. Así mismo, la mayoría accionarial notificó el cambio de denominación social de la sociedad Capital Renting, el vehículo usado por Domenech para tomar el control de Manuel Riesgo, S. A., que ahora se llama Profesional Management Advisor Ldt. Diego Peris Sirvent, el administrador que cesa, es uno de los cuatro detenidos en el marco de la investigación que ordenó la juez de la Audiencia Nacional María Tardón para esclarecer las circunstancias de la venta y posterior reventa de las fábricas de Alcoa, así como la supuesta gestión fraudulenta llevada a cabo por Grupo Industrial Riesgo. A Marlene Cecilia Carrascal Mena, que desde hace semanas ha empezado a cobrar protagonismo en la red de sociedades que tiene montada Domenech, se la vincula familiarmente con Alexandra Camacho Carrascal, la socia de Víctor Rubén Domenech, también entre los detenidos hace días por los agentes de la UDEF.