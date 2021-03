El Niemeyer ha reducido un 65 por ciento sus ingresos de taquilla por la pandemia

Los recursos que genera el Centro Niemeyer a través de su programación, es decir, el dinero que sale de vender entradas, se han reducido durante el año de la pandemia un 65 por ciento, reconoció Carlos Cuadros, el director general del complejo cultural, ayer, minutos antes de iniciar la primera visita a las instalaciones culturales de los portavoces de la oposición municipal en estos dos primeros años del segundo mandato de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que también vicepreside el patronato de la fundación. La presidenta, la consejera de Cultura, Berta Piñán, no participó del encuentro que Monteserín calificó de “necesario” dado que “el problema de los veinticinco concejales” avilesinos, dijo, es que no tienen “un conocimiento profundo de cómo funciona esta institución, cómo es y qué cosas hace”.

Monteserín explicó en este sentido que no son suficientes las notas que envían y concluyó: “Sin duda ninguna no se aprecia, ni se quiere aquello que se desconoce”. El grupo municipal socialista tiene para sí los dos únicos puestos en el patronato del Niemeyer desde la llegada de Monteserín a la presidencia del Ayuntamiento. En ejercicios anteriores, hubo patronos municipales del Partido Popular (PP) y también de Izquierda Unida (IU).

La falta de ingresos del Niemeyer, explicó Cuadros, tiene su reflejo en el día a día del complejo que dirige. “La Fundación del Niemeyer no puede gastar más que el dinero del que es capaz de acoger. Por un lado, recibe el ingreso de las instituciones públicas, pero luego el centro genera un volumen de autofinanciación muy, muy elevado, porcentualmente hablando en comparación con cualquier centro de nuestras características. En el momento en que se produce la pandemia se reducen los aforos y cambian los hábitos de consumo cultural, que es algo que no sabemos aún que incidencia van a tener”. Y, en consecuencia, se produce la merma en que vive. “De tal manera lo que hemos hecho ha sido reajustar el gasto a ese ingreso para que no se diese ese déficit. Este centro, además, está pagando de forma puntual y saneada una deuda de un concurso de acreedores, que ya está en su finalización, en sus últimos pagos. La única manera de mantener el centro vivo y saneado, con una gestión impecable, es no gastar más del ingreso que se genera”, agregó el director antes de reclamar que no se generen “mensajes no del todo claros que generan situaciones de duda”. Cuadros, de hecho, explicó durante el encuentro a los representantes políticos avilesinos por qué su sueldo es de 95.096 euros, incluidos los seguros sociales.

Cuadros y Monteserín desvelaron ayer que la torre del Niemeyer volverá a tener un uso “gastronómico y cultural”. Monteserín concretó que trabajan en un proyecto que busca que “todos los niños y niñas al salir de la escuela sepan cocinar utilizando los productos de aquí y los de temporada y los locales”. Una actividad “que tiene un recorrido complejo con otros emprendedores y con otros espacios”.

Y es que la torre lleva sin uso (o con él cercenado) desde hace años, concretamente, desde 2016. Cuadros aclaró: “La torre tiene actividad, lo que pasa es que es una actividad muy reducida”. Reconoció que “la torre es visitable con los recorridos guiados que se realizan diariamente y acoge eventos y congresos que en su totalidad se han visto eliminados desde el 14 de marzo del año pasado por la situación de la pandemia”. Cuadros explicó, en todo caso, que “no es fácil contar con dos espacios hosteleros”.