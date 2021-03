“La brecha salarial se genera de modo sutil: pagos extrasalariales, pluses, incentivos...”

El pasado año se aprobó el Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Ese real decreto introduce modificaciones en la Ley de Igualdad de 2007 que afectan a la obligación de elaborar planes de igualdad en las empresas y otras organizaciones con más de 50 personas en plantilla. A punto de expirar el plazo para dar cumplimiento a la ley, la Cámara de Comercio de Avilés ha organizado para este jueves a las 12.00 horas una jornada divulgativa telemática que tiene por objetivo dar a conocer qué son los planes de igualdad, cómo deben hacerse, que instrumentos llevan asociados y qué consecuencias tendrá el incumplimiento. La ponente será Sandra Fernández Fernández, coordinadora de proyectos sociales de la consultoría Magenta y experta en asuntos de igualdad.

–¿Qué empresas y en qué plazo están obligadas a dotarse de plan de igualdad?

–Toda organización con más de 50 empleados por cuenta ajena –inicialmente eran 100– debería tener hecho el plan a día de hoy; las empresas están obligadas, además, a elaborar una auditoría retributiva antes del 14 de abril; y toda organización con asalariados, independientemente de su número, debe presentar un registro salarial desde este año.

–¿Y cuál es la realidad, las empresas han hecho los deberes?

–Lo que estamos viendo es que a algunas les ha pillado el toro, que van justas de tiempo y ahora que los plazos aprietan, ven las orejas al lobo.

–¿Detecta desidia?

–Dejadez, desconocimiento, confusión... un poco de todo. Principalmente, yo tengo la sensación de que los responsables de las empresas no se han tomado todo lo en serio que debieran esta novedad de los planes de igualdad.

–¿Los incumplimientos acarrean sanciones?

–Por supuesto, incumplir no saldrá gratis. Si una empresa no tiene plan de igualdad o registro salarial se puede enfrentar a sanciones que van de 625 hasta 6.250 euros. No obstante, cuando es la primera vez que este incumplimiento tiene lugar se suele dar un plazo de gracia para cumplirlo, pero del mismo modo la inspección suele ser celosa en la vigilancia y si pasado ese plazo el incumplimiento persiste se procede a multar, y cada vez con mayor gravedad en caso de reincidencia.

–¿Qué es un plan de igualdad en el marco laboral?

–Una serie de medidas que han de incorporar las empresas y otras organizaciones, para garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Su finalidad es eliminar cualquier tipo de desigualdad o discriminación laboral que pueda darse por razón de sexo.

–Esos planes, ¿pueden elaborarlo las mismas empresas?

–Por supuesto, a través de sus departamentos de recursos humanos. No obstante, como tema novedoso que es, en muchos casos buscan asesoramiento externo o lo externalizan. También es frecuente que se encargue a un gestor externo el control, seguimiento y evaluación del plan.

–Porque, lógicamente, el plan de igualdad no es para cubrir el expediente sino para desarrollar medidas que conduzcan al logro de unos objetivos, ¿no?

–Efectivamente, y por eso su vigencia es de cuatro años, sujeto a revisiones y actualizaciones durante ese periodo.

–¿Qué es una auditoría retributiva, otra de las novedades asociadas a los planes de igualdad laboral?

–Es un registro salarial más exhaustivo, incluye una valoración de los puestos y un diagnóstico de los mismos; también analiza las medidas de conciliación que aplica la empresa y su efecto en la brecha salarial. Así mismo, debe incluir conclusiones y medidas tendentes a garantizar la igualdad en el seno de las organizaciones.

–¿Y qué es el registro salarial?

–Un listado anónimo de salarios desagregado por categorías y sexos que permita calcular la media ponderada de la retribución de los hombres y la de las mujeres. Si la diferencia es superior al 25% se considera que pasa “algo raro” y debería averiguarse el qué para corregirlo. El registro, como su nombre indica, debe registrarse para que las partes interesadas puedan consultarlo.

–¿Cómo se genera la brecha salarial? A priori, ningún convenio o modelo de contratación consagra el pago de un menor salario a una mujer por el hecho de serlo, de hecho sería ilegal.

–La cuestión es más sutil: complementos salariales, pluses, incentivos, percepciones extrasalariales... Por no hablar de la mayor dificultad de promoción profesional, de la subrepresentación de la mujer en determinados empleos o del hecho de que las mujeres son las que mayoritariamente reducen su jornada para poder conciliar, y en consecuencia son las que pierden poder salarial.

–¿Y si una empresa tiene una plantilla íntegramente femenina o masculina, también está obligada a tener plan de igualdad?

–Todas están obligadas, hasta ésas. Precisamente lo anómalo pudiera ser una plantilla sin hombres o sin mujeres.