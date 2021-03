La caída de la actividad no covid frena la hospitalización en casa, con 590 pacientes

“Estos datos están asociados al coronavirus: en 2020 se redujo mucha actividad programada porque, aunque tenemos las mismas camas, estas se han destinado a pacientes covid. Al reducirse los ingresos en el hospital, también descendió la hospitalización a domicilio, ya que los enfermos covid no eran subsidiarios del servicio”, explicó el gerente del San Agustín, Ricardo de Dios, que destacó que, aún con todo, los beneficiarios cumplieron estancias medias de hospitalización en casa con cuidados de medicina y enfermería de 24 días, igual que en 2019, año prepandémico.

Pese al parón covid, la previsión del gerente es que la hospitalización a domicilio sea una de las patas en las que se apoye el hospital del futuro. En concreto, esta alternativa asistencial que permite realizar en el domicilio procedimientos diagnósticos y terapéuticos y ofrecer cuidados similares a los dispensados en los hospitales cada vez goza de mayor aceptación entre la población. El servicio tiene capacidad para 33 pacientes divididos en tres grandes grupos: los que presentan patología médica, patología quirúrgica o requieren tratamientos intravenosos.

Aproximadamente el 50 por ciento de los beneficiarios de este servicio son mayores de 70 años, un dato que coincide con el importante envejecimiento de la población en el área sanitaria avilesina. La hospitalización a domicilio es voluntaria: los criterios de ingreso a domicilio son, precisamente, la aceptación por parte del paciente y la familia, la existencia de una estructura familiar o social que permita asumir la vigilancia, y que existan en el teléfono una o dos personas de contacto. Además deben ser pacientes que estén estables desde el punto de vista clínico.

La otra pata de este hospital de futuro con un área de continuidad asistencial tiene mucho que ver con el desarrollo del apartado sociosanitario o de geriatría. No en vano, según De Dios, la intención es crecer en plantilla con geriatras y también con enfermeras especializadas en geriatría: unas seis enfermeras gestoras de casos y dos geriatras. “Pero para desarrollar este trabajo no se necesita estar en el Hospital porque el trabajo principal se desarrollaría en residencias y domicilios”, apunta. De nuevo el hospital a casa. El tercer “pegoyo”, una unidad de cuidados paliativos. “Lo suyo es que las tres especialidades trabajan desde la coordinación asistencial y reforzar la unidad con un trabajador social”, manifestó.

¿El objetivo de la futura unidad de continuidad asistencial? El mismo que persigue la Hospitalización a domicilio desde que se gestó en Avilés. “Evitar ingresos, pero también aportar calidad de vida a los mayores, que se reduzca la pérdida de funcionalidad y que ofrezca ayuda a las familias en el manejo de estos pacientes con un rol de cuidados de enfermería muy importante”. A favor de los profesionales están las nuevas tecnologías que ya permiten, por ejemplo, la monitorización de parámetros biológicos desde el domicilio.

“No es momento” de la obra del parking

La gerencia del Hospital Universitario San Agustín que encabeza Ricardo de Dios encargó un proyecto para ganar metros al aparcamiento privado del centro, que era habitual ver con el cartel de “completo” antes de que debutara el nuevo coronavirus. Ahora dicho estudio está en la unidad de obras de la Consejería de Salud: “Aunque me dijeran que mañana mismo empiezan las obras diría que no, porque ahora tenemos instalado un autocovid en el Hospital, que en este momento no tiene uso, pero mañana igual sí. Creo que ahora no es el momento de abordar esta ampliación del aparcamiento”, manifestó Ricardo de Dios. Destacó, a su vez, que la obra, en un futuro, se debe articular de acuerdo a un plan de movilidad “que vaya más allá”. Con la disminución de pacientes al San Agustín también ha disminuido la demanda de plazas de parking.