“Fue un accidente”, concluye la directora del centro donde se ahogó el pequeño Izan

“Fue un accidente donde no se ha podido determinar qué personas intervinieron en ese suceso porque nadie sabe cómo se produjo”, defendió el abogado de la directora de la granja escuela, Pedro Hontuñón, para quien la familia del pequeño Izan Álvarez pide cuatro años de prisión como responsable del complejo, uno menos que la Fiscalía. “No hay personas determinadas que con su conducta incidieran de forma causal, inmediata o directa en la muerte del pequeño”, abundó el letrado, finalizada la última sesión del juicio por la muerte del pequeño, de cinco años, fallecido por ahogamiento en la piscina de la granja escuela de Riberas (Soto del Barco). El abogado insistió además en que el juicio debería haber sido por la vía civil, no penal, porque buena parte del caso se centró en “las irregularidades” del complejo: “La cuestión sería dirimir responsabilidades, si es que las hubo, y si esas irregularidades incidieron en la muerte”. Hontuñón aseguró que la presencia de un socorrista en la piscina “tampoco garantizaría al cien por cien” que el menor pudiera haber sobrevivido.

El abogado de la directora del complejo reconoció que los progenitores del pequeño Izan advirtieron a la hora de su matriculación en las actividades del Palacio de la Bouza que tenía “pánico al agua, que tuviera cuidado con la piscina”. “Si los padres entendían que el niño no quería hacer actividades en la piscina, en vez de hacer constar (que tenía pánico al agua) que hubiesen puesto: que mi hijo no pise la piscina. En ese boletín de inscripción hay una autorización en la que se dice: autorizo a mi hijo a realizar todas las actividades de la Bouza y ahí también está incluida la piscina”.

“¿Cual es la negligencia en la conducta de causa en la muerte del menor si ella (la directora del complejo) no estaba ni siquiera en la piscina?. En el momento del accidente, Conchita estaba fuera del entorno de la piscina, estaba en el edificio atendiendo a una cliente”, resumió el abogado para defender a su cliente, lo mismo que los letrado que ejercen la defensa de las monitoras y del administrador de la empresa del Palacio de la Bouza.

La acusación particular mantiene la petición de cuatro años de cárcel para tres monitoras y también para el titular del negocio así como indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil. La Fiscalía solo incluye a dos de las monitoras con una solicitud de tres años de prisión al considerar también un homicidio por imprudencia grave.

Pedro Hontuñón mostró su extrañeza a que si había irregularidades en la granja escuela “por qué no está (en el juicio) el Ayuntamiento de Soto del Barco”. “(El Palacio de la Bouza) lleva treinta años ejerciendo esta actividad, no es que sea ilegal porque existe una licencia de apertura provisional y nunca más tramitaron el expediente. Era notorio y público que se estaba realizando esa actividad y no hicieron nunca ninguna inspección como sí lo hicieron otros organismos”, remató el abogado de la directora del complejo.

La acusación particular, ejercida por el letrado Óscar González, entiende que “hubo poco cuidado de las monitoras cuando ocurrieron los hechos”. “Que tenga que ser una niña de ocho años la que vea al niño (en el fondo de la piscina), habiendo tres monitoras,... es la niña la que da la voz de alarma”, recordó el representante legal de la familia, quien insistió en las deficiencias de las instalaciones “sin socorristas y con un monitor cada 17 niños cuando debería haber uno por cada diez”.

“Todas las irregularidades sumadas y unidas y un plus y otro plus... determinamos, de acuerdo con la Fiscalía, que se trata de un homicidio por imprudencia grave, ahora solo queda esperar a la decisión judicial”, apuntó antes referirse de nuevo al papel de las monitoras aquel fatídico 25 de julio de 2017: “No acreditaron ni si estaban con el móvil, con una revista... no sabemos cómo el pequeño Izan llegó a la piscina grande, no sabemos si cayó, resbaló o alguien lo empujó. Las monitoras, que estaban sin contrato, salvo la titular, echan la responsabilidad hacia la directora del centro, que ellas no tenían esa obligación de cuidados, cuestión que se contradice (sus declaraciones) en la fase instructora cuando afirmaron que eran las monitoras y que se encargaban del cuidado del menor”, remarcó el abogado de la familia, quien concluyó: “Lo bueno de todo esto es que termina este calvario judicial por el que hemos esperado cuatro años. Esperamos una sentencia lo más ajustada a derecho posible y que cada uno tome las decisiones correspondientes”.

Quince horas para mantener las peticiones

El juicio por el fallecimiento por ahogamiento de Izan Álvarez ocurrido el 25 de julio de 2017 comenzó el pasado lunes y ha contado con tres sesiones y unas quince horas de duración con el fin de dirimir las posibles responsabilidades del trágico suceso. La celebración de la vista oral no ha variado los planes iniciales de las partes, que se han ratificado en las peticiones de absolución para los acusados y en la solicitud de penas de prisión para las monitoras, el titular del negocio así como la directora del palacio de la Bouza. “No se ha modificado nada”, manifestó el abogado del administrador, Carlos Cima, que fue el primero en abandonar la sede judicial avilesina. Tras él fueron las monitoras, la familia y la última en salir del edificio de la calle Marcos del Torniello fue la directora. Las tres sesiones fueron a puerta cerrada, sin la presencia de periodistas. En cada una de ellas hubo recesos para ayudar a ventilar la sala de vistas número 5, teniendo en cuenta que había en torno a una decena de personas en el interior, sin contar la presencia momentánea de sanitarios, trabajadores de la empresa y guardias civiles, entre otros testigos.