Álvarez: "No he intermediado para favorecer en el concurso de las obras en los terrenos de Baterías"

"Desconozco el contenido de las diligencias de investigación llevadas por la Fiscalía pero me ratifico en lo manifestado en su día: no he intermediado ni influido para favorecer en el proceso del concurso de obras en los terrenos de las antiguas baterías de coque", se defiende el exlíder del PSOE de Avilés, Álvaro Álvarez, tras trascender que la Fiscalía ve indicios de delito en la denuncia interpuesta con él el pasado enero en la sección territorial avilesina.

"A día de hoy no he sido citado para declarar sobre los hechos que presunta e indiciariamente se me atribuyen y me ofrezco nuevamente a declarar para el esclarecimiento de los mismos", ha añadido el exsecretario general del PSOE de Avilés y exviceconsejero de Administración Pública en la última legislatura de Javier Fernández.

La Sección Territorial de Avilés ha formulado denuncia por un delito de tráfico de influencias al considerar que existen indicios suficientes de que Álvarez se ofreció a influir, a cambio de una contraprestación económica, en la adjudicación del contrato mixto de los trabajos de redacción de proyecto ejecución de obra de desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos de las baterías de coque de Avilés.

El escrito enviado al juzgado de instrucción correspondiente, han comunicado fuentes próximas al caso, es el resultado de las diligencias de investigación incoadas el pasado mes de enero por la Fiscalía tras la denuncia interpuesta en la Sección Territorial de Avilés por el presidente de la mesa de contratación constituida para la licitación del contrato por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Hasta el momento, Álvarez no ha sido citado a declarar pese a las diligencias de investigación efectuadas, según fuentes jurídicas.

El investigado reconoció, en cuanto trascendió la denuncia, que se reunió con representantes de una de las UTE que optan al contrato de desmantelamiento de la coquería, pero negó cualquier tipo de injerencia en el proceso. Según su relato, el pasado 31 de diciembre mantuvo "un encuentro informal con representantes de Lezama Demoliciones y una empresa local del sector (a iniciativa de ésta última como contratista habitual de Lezama en Asturias) debido al interés del primero" en conocerle "y de ambas" en saber su "opinión sobre el proceso de adjudicación de las obras que Sepides desarrolla en los terrenos de las antiguas Baterías, dado su carácter de empresas vinculadas a Asturias (la UTE Lezama-Los Álamos era la única de las aspirantes a este contrato que contaba con una empresa vinculada a la región y la empresa local gestionaría el hierro y chatarra de la demolición)".

Para entonces, sostiene Álvaro Álvarez, "Sepides ya había hecho público que tres de las empresas que presentaron sus propuestas al concurso estaban admitidas y en este encuentro del día 31 la propia Lezama reconoció que estaban muy bien posicionados y tenían muchas posibilidades de ganar el concurso. Lo cual hace todavía más incomprensible el supuesto intento de intermediación que falsamente se me atribuye".

"Ni los hechos que se me atribuyen por parte de estas empresas se produjeron, ni yo me ofrecí para llevarlos a cabo. Y mucho menos, a cambio de ningún tipo de contraprestación", aseveró el pasado 31 de enero, justo un mes después de ese "encuentro informal", el exlíder de los socialistas avilesinos.