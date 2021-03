El plan para rehabilitar las casas de Maestros de La Luz, a un paso de los tribunales

Años se lleva hablando de la recuperación de las casas de Maestros de La Luz como viviendas para jóvenes en régimen de alquiler y el plan, que cuenta con financiación europea, se encuentra a un paso de acabar en los tribunales. Dos estudios de arquitectura, uno gallego y otro catalán, ganaron el concurso de ideas que convocó en 2019 el Ayuntamiento para dar nueva vida a dos edificios situados en las calles Ponce de León y Fray Junípero Serra. El premio incluía, además, la opción de la redacción del proyecto básico, de ejecución y la dirección de la obra. El Ayuntamiento ha cambiado de planes. En vez de dos se rehabilitarán cuatro edificios (el resultado serán 36 pisos, en lugar de 18), serán técnicos municipales quienes se encarguen del diseño y se contratará proyecto y obra, con miras a que las nuevas viviendas estén listas en 2022.

Los ganadores de aquel concurso de ideas (firmantes de los proyectos “Rehabitar” y “Trasgu”) han recurrido esta decisión municipal y advierten que, de no haber solución por la vía administrativa, presentarán un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento. “No nos había pasado nunca algo así. Podíamos haber acudido directamente al contencioso, pero ese procedimiento puede llevar a la paralización del expediente, por eso intentamos agotar la vía administrativa. Si no se resuelve, no nos quedará otro remedio, tal y como hemos expuesto a la Alcaldesa por escrito. Nos sentimos atropellados y, si no actuamos, esto le volverá a pasar a otros”, señaló el arquitecto Pablo Moya. “Estamos tristes y sorprendidos. Hemos puesto el recurso para que se corrija esta mala decisión y esperamos que el Ayuntamiento rectifique y culmine el encargo, como establecía el concurso. No tiene sentido y considero que es ofensivo hacia los ciudadanos de Avilés que se prometan cosas con dinero público y que al final no se cumpla con el objeto de unas bases. Es muy injusto y como haber tirado ese dinero a la basura”, añade Joan Casals, del otro estudio ganador. El Principado concedió al Ayuntamiento de Avilés por este proyecto para La Luz el segundo premio en el III Concurso de Buenas Prácticas en Vivienda.

El gobierno local argumenta que el cambio de criterio está relacionado con la gestión de los fondos europeos. La línea de actuación en la que se enmarcó esta rehabilitación de viviendas se aprobó inicialmente para dos parcelas con un edificio cada una de ellas. Con posterioridad, el Gobierno central comunicó que para cumplir con los criterios para dar de paso la subvención habría que rehabilitar un mínimo de 30 viviendas y que se podía consignar presupuesto de otras líneas, como la eficiencia energética y la implantación de energías renovables. “Por esto surge la obligación de rehabilitar dos parcelas con dos edificios cada una de ella pero además la posibilidad de tener más financiación para ello derivada de otras líneas”, explican fuentes municipales.

Para dar carpetazo al concurso de ideas ya resuelto, el gobierno local sostiene que las bases establecían que el contrato debería haberse formalizado en un plazo de tres meses desde la resolución del concurso (los arquitectos damnificados aseguran que llevan más de un año intentando tener noticias sobre los avances de la tramitación, sin éxito). Estas recogen que, de no llevarse a cabo la contratación por causas sobrevenidas, los ganadores del concurso no tendrán derecho a percibir cantidad adicional alguna en concepto de lucro cesante. Desde el Consistorio defienden que los proyectos ganadores del concurso “no podían ser desarrollados como estaban previstos ya que en ambos hay incumplimientos de las Normas de Habitabilidad de Asturias, cuestiones menores, pero que llevarían aparejados cambios en las distribuciones interiores”. También se pretende incluir en el proyecto, tras la experiencia del confinamiento, espacios multifunción que sirvan para el teletrabajo y terrazas (uno de los proyectos ganadores ya las incluía).

El presupuesto para la rehabilitación de los cuatro bloques asciende a 1,7 millones, de los que el 89% proceden de ayudas FEDER y los 347.000 euros restantes, del Ayuntamiento.