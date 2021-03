La antigüedad avala a la cofradía de San Juan

Los “sanjuaninos” son jóvenes sin excepción porque así lo establecen los estatutos fundacionales de la cofradía: deben ser varones, solteros y tener entre 5 y 33 años. La razón no es otra que emular al apóstol que les da nombre, San Juan, el benjamín de los discípulos de Jesucristo. Por eso suele ser traumático para muchos “sanjuaninos” saber que su estancia en la cofradía tiene fecha de caducidad y se han dado casos de miembros que pospusieron su boda algunos años para mantener la soltería y, así, poder seguir vistiendo el hábito.

Ser miembro de la cofradía de San Juan es, en Avilés, una tradición muchas veces familiar y, siempre sin excepción, un orgullo. El actual hermano mayor, por ejemplo, fue inscrito a los cinco años en la cofradía por un tío que ya era “sanjuanín”. Otros cofrades ya son hasta cuarta generación: bisnietos de antiguos cofrades. No obstante, el jefe de la banda de tambores, David Martín Muñoz, rompe ese cliché: “Yo entré por voluntad propia, atraído por una llamada que me decía que este era mi sitio. Y no me equivoqué: hoy en día me siento como dentro de una familia y algunos de los cofrades son mis mejores amigos”.

Para chavales que viven las procesiones con una pasión solo comparable a sus energías –“portar el paso de San Juan es lo más grande”, confiesa el hermano mayor– los dos años sin poder bailas el santo se les están haciendo muy largos, pero buscan consuelo en la confianza de que “el covid pasará y regresaremos con más fuerza”. Entre tanto se autorizan de nuevo las procesiones, la cofradía de San Juan participará este año, como el resto de hermandades, en las actividades bajo techo y sujetas a limitación de aforo que ha preparado la parroquia de San Nicolás, donde tienen su sede. “Animamos todo el mundo a participar”, invita Fernández del Viso.