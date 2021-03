El hostelero denunciado por hacer un concierto en Avilés dice que tenía permiso tácito de la Alcaldesa

Previamente, el local había pedido permiso a través de un correo electrónico dirigido al concejal de Movilidad, Pelayo García, con vistas a obtener una autorización. “No me respondió”, afirma el encargado de la cafetería. Por esa razón, Díaz se dirigió a la Alcaldesa momentos antes, con el fin de obtener un “permiso verbal” para poder organizar el espectáculo. Recibió el beneplácito tácito de Monteserín y siguió adelante con sus planes para que el grupo “The Colt Miners” actuara según lo previsto, en la primera planta del céntrico negocio hostelero. El concierto comenzó aproximadamente una hora antes de su suspensión, sobre las 18.30 horas.

Benjamín Díaz defiende que el público cumplió con las medidas de seguridad derivadas de la pandemia “y en todo momento con las distancias de seguridad y las mascarillas en un espacio de 200 metros cuadrados”. Dos de los clientes que disfrutaron del rock de “The Colt Miners” durante la tarde del viernes fueron el exsecretario general del PSOE de Avilés, Álvaro Álvarez, y el presidente de la Autoridad portuaria y exalcalde, Santiago Rodríguez Vega, que minutos antes habían estado, precisamente, con Mariví Monteserín.

La Policía Local de Avilés interrumpió el espectáculo no solo por el desarrollo del concierto sino porque había “entre cuarenta y cincuenta personas sin atender a las medidas sanitarias vigentes”. “Pedí a la Policía que al menos dejaran finalizar la canción que estaban tocando en ese momento”, recuerda el encargado del local. El concierto, además, indicó la Policía Local, estaba publicitado con cartelería.

Según fuentes policiales, la aplicación de la normativa municipal referida a los conciertos en establecimientos hosteleros solo permite la organización de espectáculos de música en vivo siempre y cuando no exista amplificación y después de haberlo comunicado previamente al Ayuntamiento.

El espectáculo suspendido en la céntrica cafetería durante la tarde del pasado viernes se suma a la lista de negocios afectados por una normativa que viene generando controversia desde hace años.

La Policía Local apercibe a 83 personas por incumplir las normas anticovid

Durante los turnos de la Policía Loca de Avilés de la mañana, la tarde y la noche del pasado sábado y dentro del control de medidas sanitarias frente al covid-19, fueron propuestas para sanción 83 personas. De ellas, 19 fueron apercibidas de sanción por no hacer uso de la mascarilla, 6 por fumar sin mantener la distancia y 37 por no respetar el horario autorizado de permanencia en la vía pública. Además, fueron intervenidas durante el turno de la tarde varias concentraciones de personas que se congregaban en torno al consumo de bebidas alcohólicas en La Carriona y en El Pozón, contraviniendo las actuales restricciones. Esas intervenciones se saldaron con 21 personas más propuestas para sanción por beber en la vía pública y hacer reuniones de no convivientes superior a seis personas. Así mismo, la verificación del cumplimiento de los horarios de cierre en los establecimientos de hostelería permitió detectar un local que se encontraba en funcionamiento en la zona del Carbayedo, con varios clientes consumiendo en la parte trasera del establecimiento fuera del horario permitido. En materia de tráfico, a las 23.00 horas se detuvo por un delito contra la seguridad vial a un varón de 37 años por conducir un turismo por la avenida de Cervantes con una tasa de alcohol superior a la reglamentaria: 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.