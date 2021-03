Avilés dispone de una consulta pionera de reumatología pediátrica de alta resolución

“Hasta que se implantó la unidad, el seguimiento de estos pacientes se hacía por distintos profesionales, tanto reumatólogos como pediatras. Pero nos pareció que era mejor agrupar a todos estos niños en una consulta para hacer un mejor seguimiento y manejo de los mismos”, explican las especialistas, que reciben a pequeños pacientes derivados desde Atención Primaria y, en menor medida, desde el servicio de Urgencias, al que acuden por dolor en alguna articulación. Actualmente ofrecen dos consultas al mes y su máxima es una: conseguir alta resolución; es decir, hacen lo posible por realizar las pruebas complementarias y compaginar las citas con distintas especialidades el mismo día y con horarios próximos con el objetivo de evitar viajes al hospital, reducir las faltas de asistencia a clase de los niños y alterar lo menos posible la vida laboral de los padres.

Al equipo de Arca y Arroyo se han adherido, además, más profesionales con el paso del tiempo. “Se han sumado especialistas de otras áreas, como la doctora Rosana Navarro, rehabilitadora con gran experiencia en rehabilitación infantil, y las doctoras Beatriz Domínguez e Isabel Santos, ambas oftalmólogas. El centro cuenta también con pediatras especialistas en Cardiología, Neurología y Endocrinología que colaboran siempre que se les solicita”, explican las responsables de la unidad, que se fijan ahora un nuevo reto: “A largo plazo nos encantaría ampliar el número de días de consulta, e incorporar otras especialidades, como Dermatología. Asimismo, nos gustaría seguir desarrollando el modelo de consulta multidisciplinar y de alta resolución”, apuntan.

La patología más frecuente que llega a la unidad monográfica de reumatología pediátrica es la artritis idiopática juvenil: una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de una o más articulaciones que se prolonga durante más de seis semanas. “Es muy importante diagnosticarla y tratarla pronto para evitar complicaciones a largo plazo como limitaciones en la movilidad de las articulaciones afectadas, dismetrías…”, explican Arca y Arroyo, que agregan: “Creemos que es importante conocer que estas enfermedades no afectan exclusivamente a las articulaciones, por eso debemos vigilar la aparición de síntomas en otros órganos, como los ojos, la piel, el intestino… son enfermedades sistémicas”.

Pero, ¿qué síntomas de patología reumática presenta un niño? “Es frecuente que los niños se quejen ocasionalmente de que les duelen las piernas, las rodillas... La mayor parte de las veces no se trata de un problema inflamatorio, pero si los padres aprecian inflamación en alguna articulación o la queja persiste durante varias semanas, es necesario valorar a esos niños”, concluyen las especialistas.

De ahí que las profesionales estén en “constante comunicación” con Atención Primaria y con las familias, que disponen de dos números de teléfono y un correo electrónico a través de los que pueden contactar con las especialistas cuando les surge cualquier problema o tienen alguna duda. “Hablamos y los citamos para verlos ese mismo día o al día siguiente ya que consideramos que la atención a estos niños no puede esperar. De la misma manera, niños que hemos valorado y en los que no hemos detectado ninguna patología son dados de alta con la indicación de contactar de nuevo en cualquier momento si así lo precisan”, recalcan ambas especialistas, que el viernes participaron en el primer encuentro para profesionales y familias de la zona norte de España organizado por el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Cantabria y dirigido a debatir sobre los avances y novedades asistenciales y terapéuticas en el ámbito de las enfermedades reumáticas pediátricas. La fecha no fue elegida al azar: el 20 de marzo, sábado, fue el Día mundial de las enfermedades reumáticas en la infancia y adolescencia. Se estima que uno de cada mil niños en España padece una enfermedad reumatológica.