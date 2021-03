Aire fresco para la Pasión

“Desgraciadamente, el covid nos impide por segundo año consecutivo salir en procesión. Y no, en realidad la carta enviada a esa niña era una felicitación navideña, no la comunicación de los ensayos de la banda, que en condiciones normales hubieran empezado en las primeras semanas del año”, explica el hermano mayor. Vamos, que ni hay procesiones ni ensayos de la banda, pues no habrá pasos a los que hacer el acompañamiento.

El Beso de Judas tiene actualmente una banda de tambores formada por veinte miembros, si bien debido a la juventud de la cofradía –fue fundada en 2008– en un principio les acompañaba “de prestado” la banda de la cofradía de San Pedro. “Con el tiempo fuimos comprando los instrumentos y formando a las personas que los tocan y desde hace unos años salimos con nuestros propios tambores”, precisa Javier Feito.

La hermandad del Beso de Judas de Avilés es el resultado de la inquietud de un grupo de jóvenes católicos, en su mayoría de la parroquia de San Nicolás de Bari, que hace ahora trece años participaban activamente en las tareas propias de preparación de la Semana Santa pero sin embargo carecían de adscripción a cofradía alguna. “No nos poníamos de acuerdo sobre a qué cofradía podríamos entrar y acabamos decidiendo fundar una propia. La elección de llamarnos el Beso de Judas simboliza nuestro reconocimiento de que todos somos pecadores”, explica el hermano mayor.

En sintonía con el personaje bíblico que les da nombre, el apóstol traidor, los cofrades del beso de Judas portan consigo cuando salen en procesión en Jueves Santo y Viernes Santo las 30 monedas que, según las Sagradas Escrituras, se pagaron por la delación de Jesucristo. La talega con las monedas también forma parte de la medalla ceremonial que distingue a los cofrades del Beso de Judas.

Pese a ser los “benjamines” de la Semana Santa avilesina, los miembros de la hermandad de Judas se han hecho un hueco en el programa de procesiones y cada año son más las personas que acuden el Jueves Santo por la mañana a la campa de San Francisco a ver el paso de Jesús en el huerto de los olivos, el que recrea la escena de la traición de Judas. En sintonía con su popularidad, crece el número de cofrades, que ya roza los 120 y tiene un marcado acento juvenil. “En el seno de la cofradía nos sentimos tristes por la frustración de no poder reunirnos como otros años para preparar las procesiones; tratamos de mantener la ilusión con otro tipo de actividades, como hacer vídeos, y confiamos en volver en 2022 con energías renovadas”, afirma Javier Feito.