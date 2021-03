Paco de la Zaranda: “Hemos recorrido medio mundo y muchas veces lo dimos todo por perdido, pero aquí seguimos”

Paco de la Zaranda en realidad es Francisco Sánchez (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1958), uno de los últimos del teatro independiente español; toda una institución en la escena desde hace más de cuatro décadas. Atiende la llamada telefónica de LA NUEVA ESPAÑA en Madrid. “Mañana cojo el tren para Avilés”. Y es que la compañía estrena en el teatro Palacio Valdés este viernes (19.15 horas) la sátira “La batalla de los ausentes”, de Eusebio Calonge. “La íbamos a hacer la primera vez en el Festival de Bogotá, pero esto del covid nos lo impidió”, admite.

–Hace como diez años que no vienen por Avilés.

–¿Tantos? Por Asturias no tanto.

–Y, encima, con un estreno.

–Mundial. Puede ponerlo. La íbamos a hacer en Colombia, pero no pudimos, había que esperar. Y surgió Avilés y es magnífico: tengo muchos amigos allí, en Asturias. Me encantan los teatros a la italiana. Me siento un clásico, por la herencia.

–Y vuelve, además, con Eusebio Calonge.

–Lleva con nosotros más tiempo que hace que no vamos por Avilés: treinta y pico años; y mire que la compañía tiene cuarenta dos. O y tres, que no me acuerdo. Ves las fotos de las primera giras por América y tiene cara de niño.

–Cuarenta y tantos de teatro independiente. ¿Es magia?

–O un milagro. Lo logramos porque tenemos amor al teatro y nos hemos mantenido fieles a lo que siempre hemos querido. En nuestro proyecto anterior estábamos nueve. Nos fue muy bien durante el año 2019. Hicimos cien representaciones, pero llegado el 2020 tuvimos que suspender no una, ni dos giras por América: tres. Y en España, un montón de bolos. Con estos mimbres, lo natural era meternos en otro proyecto con la misma gente. “La batalla de los ausentes” es un espectáculo que va a dar que hablar, va a pegar.

–Pues, empecemos.

–Comenzamos la andadura en Avilés. Esta entrevista que estamos haciendo es la primera por este trabajo. Dentro de un rato, cuando colguemos, tengo otra en la radio. Es muy difícil hablar de un espectáculo que nadie ha visto todavía, y esto es así porque nos falta el espectador. El espectador completa el trabajo y va a decir qué es de verdad “La batalla de los ausentes”, pero si quiere que empiece, le diré que los ausentes son los que no están, y todos tenemos faltas. Hacemos teatro de una manera metafísica, y a la vez introducimos sátira social. Nuestra trinchera es la de la dignidad: nos hemos hecho a ella. El teatro nos ha mantenido vivos todos estos años; es un combate inútil, pero algo nos hace seguir, no darlo todo por perdido. La vida entera es una batalla perdida si no se llena de significado.

–Ustedes se dedican a eso.

–Más o menos. Nosotros hemos elegido el teatro como medio para pasar por la existencia, como usted, no sé, el periodismo. Lo que tenemos que hacer es mantener la postura que nos haga seres dignos. El teatro tiene mucho que decir. Uno está viejito y lucha siempre contra lo mismo: esa es la batalla que me gusta. El espectador va a ver en nuestra obra sus batallas y sus ausentes; se va a sentir identificado con cualquiera de los tres personajes que, a la vez, son muchos más.

–¿Son supervivientes del teatro independiente?

–Hemos recorrido medio mundo y muchas veces lo dimos todo por perdido, pero aquí seguimos. El mundo está como está, y si somos algo es porque América nos abrió las puertas: hemos actuado desde Nueva York hasta Punta Arenas. Fuimos los últimos en meternos en el teatro independiente. Como le decía antes, creo que nos debemos emparentar con los clásicos: el autor trabaja con nosotros. Somos de hacer teatro vivo, tremendamente vivo, y como todo ente vivo: nace, crece, se desarrolla y encuentra su declive. Cuando un trabajo se va, pues viene otro; pero nuestra apuesta sigue siendo la misma: el arte más allá de las modas. Nuestra pretensión es llegar al alma, como un alimento llega al cuerpo y lo nutre y lo hace vivo.