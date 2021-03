El delito con que la Fiscalía relaciona a Álvaro Álvarez, competencia del jurado

El caso del exdirigente socialista Álvaro Álvarez, investigado por un presunto tráfico de influencias relacionado con el contrato de demolición de las baterías de coque, ha sido asignado por reparto al Juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Avilés, si bien “no es definitivo” que el magistrado José Antonio Moreno Gomis se vaya a quedar a cargo de la instrucción. Fuentes jurídicas confirmaron ayer que se le ha asignado por el reparto habitual del Decanato, pero está “pendiente de analizar” si su juzgado es el competente para continuar con el curso de la investigación, tras ver la Fiscalía un presunto delito de tráfico de influencias tras los hechos denunciados. El juez instructor será el encargado de dirigir la investigación, de tomar la declaración a investigados y testigos, y decidirá si el caso acaba archivado, al no ver probado la comisión de delito alguno, o en juicio. En este último supuesto, será un tribunal popular quien tenga la última palabra, puesto que el delito de tráfico de influencias es competencia del tribunal del jurado.

La denuncia que ha remitido la Fiscalía al juzgado, y que este lunes recibió la mesa de contratación del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), se fundamenta en el relato del gerente de la empresa Lezama (firma que concurre en UTE con la asturiana Construcciones Los Álamos al contrato de desmantelamiento de la coquería). Este, cuya identidad responde a las iniciales J. F. V., prestó declaración ante la Fiscalía el pasado 10 de febrero.

La denuncia del Ministerio Público poco añade a la que presentó a finales de enero la mesa de contratación del contrato de baterías, germen del caso tras alertar una UTE de un supuesto ofrecimiento de intermediación en la adjudicación a cambio de una comisión. Recoge que el pasado 29 de diciembre, el responsable de una empresa local especializada en la gestión de chatarra (Metales Zeluán), V. L. A., contactó con el gerente de Lezama (J. F. V.) y le trasladó que “gente importante de la zona quería hablar” con él sobre unos asuntos relacionados con la contratación de empresas locales en la obra de demolición y achatarramiento de las baterías.

El encuentro se produjo el 31 de diciembre, a media mañana y en la terraza de La Cantina de Avilés. En ella participaron los representantes de Lezama y Metales Zeluán (V. L. A. y J. F. V.), el exdirigente socialista Álvaro Álvarez y un amigo de este último (a su vez, relacionado con V. L. A.).

Según la denuncia de la Fiscalía, Álvaro Álvarez trasladó que podría interesarse ante el Ayuntamiento en relación a la adjudicación del contrato a cambio del 1,5% de la licitación, una cifra negociable pero que corría prisa cerrar dado que “los plazos” para la licitación estaban ya “muy ajustados”. La versión de Álvarez es distinta: aquel 31 de diciembre mantuvo “un encuentro informal con representantes de Lezama Demoliciones y una empresa local del sector” (Metales Zeluán) a iniciativa de esta última. Supuestamente, ambos querían conocer su opinión sobre el proceso de adjudicación de las obras dado su carácter de empresas vinculadas a Asturias: la UTE Lezama-Los Álamos era la única de las aspirantes a este contrato que contaba con una empresa vinculada a la región y Metales Zeluán gestionaría el hierro y chatarra de la demolición.

Álvarez niega haber realizado ofrecimiento alguno a cambio de un porcentaje del precio de adjudicación y la propia mesa de contratación descarta cualquier injerencia en el proceso.

El representante de Lezama, en cambio, sostiene que en ese mismo encuentro trasladó que él no tenía capacidad para decidir algo así y que lo hablaría con su jefe. Ese mismo día “buscó en internet” quien era ese tal Álvaro Álvarez al que acababa de conocer. Fue así, según recoge la denuncia, cuando comprobó que no tenía “ningún cargo” ni capacidad de decisión en la licitación e interpretó que “quería sacarles el dinero”. Trasladó esta información a un representante de Construcciones Los Álamos (R. S.), y ambos se pusieron en contacto con sus superiores “para ver qué decían”. Fue entonces, siempre según la denuncia, cuando ambas firmas decidieron “no dar un no tajante por respuesta”, porque a pesar de que no daban visos de credibilidad (al ofrecimiento) convenía cautela, “viendo cómo actúa esta gente”. Para entonces faltaban días para la licitación y Lezama-Los Álamos partía como favorita.

En los días sucesivos, el dueño de Metales Zeluán llamó en varias ocasiones a Lezama, hasta que el 13 de enero J. F. V. le respondió que no quería saber nada más de él. El día anterior, su jefe ya había denunciado los hechos que ahora se investigan ante la mesa de contratación, el desencadenante de la investigación judical.

Cambia Avilés insistió ayer en que el PSOE debe dar explicaciones sobre el caso de Álvaro Álvarez. La confluencia reitera que el secretario general de los socialistas avilesinos, Luis Ramón Fernández Huerga, puso la mano en el fuego por su predecesor en el cargo y exige explicaciones inmediatas por parte del gobierno municipal y de la dirección del PSOE en Avilés. “Las últimas noticias ponen sobre la mesa otro mediador más, un responsable de Metales Zeluán. Nos preocupa que esto pueda ser la punta del iceberg de una red de contactos empresariales y políticos; nos parece un hecho gravísimo y esperamos que la Justicia llegue hasta el final”, señaló la concejala Tania González.