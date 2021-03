La entrada de arena en la bocana obliga al Puerto a dragar antes del verano

La Autoridad Portuaria preveía acometer ya el año pasado un dragado de mantenimiento, que finalmente no fue necesario (la última intervención en el canal fue en 2015). “Por ahora los barcos operan con normalidad pero ya no sería prudente esperar un año más. Si no dragamos en este 2020, la situación se podría complicar mucho”, comentaba hace un año el presidente portuario, Santiago Rodríguez Vega. Y esa situación complicada ya se encuentra sobre la mesa. “Hemos ido aguantando, pero los últimos temporales han dejado afectada la barra de entrada. Hay zonas en las que se ha perdido casi un metro de calado y eso ya puede tener afección en la operativa de los tráficos”, reconoció ayer Rodríguez Vega. Así las cosas, se puede dar la circunstancia de que los buques de mayor porte tengan limitaciones para entrar en el Puerto y que no puedan hacerlo salvo en condiciones muy específicas de marea.

La empresa Rohde Nielsen será la encargada de acometer el dragado. El Puerto adjudicó en junio del año pasado a esta firma los dragados de mantenimiento del Puerto avilesino para el periodo 2020-2023 por un importe de 1,2 millones (el presupuesto base de licitación superaba los 2,2 millones).

La actuación se acometerá sin que se hayan resuelto aún algunas de las discrepancias que mantiene la Autoridad Portuaria con el Ministerio para la Transición Ecológica. La crisis saltó en julio de 2018 con la publicación de la nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los dragados de mantenimiento en la ría, por la que se impone al Puerto la obligación de hacer aportes de árido al litoral castrillonense cada vez que se extraiga material del lecho del estuario, un operativo que duplicaría el coste del dragado.

El Puerto planteó en sus alegaciones depositar en el litoral castrillonense la arena que se extraiga de los dragados de la bocana y pidió flexibilidad en las condiciones de marea, viento y oleaje, así como en las condiciones de vertido al mar. El Estado, vienen defendiendo desde la Autoridad Portuaria, se mostró flexible con estos argumentos. Pero el asunto de los aportes de arena, está pendiente de resolver. La última noticia que tuvo el Puerto sobre este asunto fue la respuesta del Ministerio sobre esta discrepancia: la Autoridad Portuaria tendrá que compensar las pérdidas netas de arena en un plazo de tres años a contar desde el dragado para que el siguiente pueda realizarse. Es decir, mantiene que la Autoridad Portuaria sea la encargada del aporte de árido, y ésta no podrá realizar más dragados hasta que cumpla ese trámite.

Puertos del Estado y el Ministerio para la Transición Ecológica retomaron la negociación sobre el dragado tras casi un año de parón en febrero de 2020, pero esos contactos no llevaron a acuerdo alguno por el estallido de la pandemia.

Así las cosas, la nueva normativa ambiental no influye en la ejecución del próximo dragado, pero sí que condicionará el siguiente. Por ahora, se ha activado la maquinaria para una actuación inminente en la ría con la licitación del programa de vigilancia. Y pronto se convocará a la comisión encargada del seguimiento del efecto del dragado sobre el sistema de la playa y dunas de Salinas-El Espartal y sobre los objetivos de conservación de los espacios protegidos afectados. La integrarán, además del propio Puerto, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Capitanía Marítima, el Principado, el Ayuntamiento de Castrillón y la Mancomunidad Turística Comarca Avilés. Tiene que reunirse previamente al dragado y a los aportes de arena.