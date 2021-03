La flota asturiana, con 258 barcos, representa el 3% de la nacional

En el año 2008, Asturias sumaba 396 barcos. En el último censo del Ministerio de Agricultura y Pesca constan correspondiente a 2020 constan 258, lo que significa que la flota pesquera asturiana representa el 2,9 por ciento de la nacional. Galicia, por poner unos ejemplos, supone el 49 por ciento; Cantabria, el 1,5 y el País Vasco, el 2,3 por ciento. Si bien en el último año y pese a la pandemia la región no ha perdido buques –en 2019 constaban igualmente 258–, sí ha habido un ligero baile de cifras: se han perdido dos barcos de artes menores, que en Asturias son la mayoría (202), pero, a cambio, se ha ganado un barco de arrastre de fondo (ahora hay seis) y otro de volanta (actualmente están registrados once). De ahí se explica que Asturias haya crecido muy levemente en arqueo o capacidad de las embarcaciones. Pero no lo suficiente.

En la región, la distribución de embarcaciones de pesca se distribuye de la siguiente manera: seis arrastreros de fondos, tres de artes fijas, 2020 de artes menores, seis de cerco, 23 de palangre de fondo, tres de palangre de fondo menores, cuatro de rasco y once de volanta. Es con 258 barcos y 5.030 toneladas de arqueo la flota más pequeña del Cantábrico: Cantabria, con menor número de barcos, 135, tiene un tonelaje de 6.929 toneladas. En ambos casos, están muy lejos de Galicia, que suma 4.330 barcos y 136.124 toneladas de arqueo. La flota vasca cuenta con 200 navíos con un tonelaje absoluto de 89.821 toneladas.

Aunque el sector hace una lectura pesimista del futuro próximo, el Gobierno regional hace un análisis que da lugar a la esperanza: “En los últimos 5 años se ha reducido el número de buques y arqueo bruto en un 8%, así como la potencia, cuya reducción ha sido del 6%. En resumen, podemos decir que la reestructuración de la flota se está realizando de forma adecuada, contribuyendo a una flota más acorde con las oportunidades de pesca”. En la foto fija de la situación de la flota pesquera española realizada por el Ministerio se constata, no obstante, que la situación de Asturias no es excepcional: en el ámbito estatal de se ha pasado de 9.635 barcos en el año 2014 a 8.839 el año pasado.

En el caladero del Cantábrico y noroeste, donde compite Asturias, la flota mayoritaria la compone los buques de artes menores (90,52%), a continuación los de cerco (5,45%), los buques de arrastre (1,42%), artes de enmalle (1,31%) y palangreros de fondo (1,29%).