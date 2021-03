El arrepentido de Rivero

Dicen los textos bíblicos que Pedro negó tres veces a Jesús en las fatídicas horas previas a su crucifixión, y que luego se arrepintió. El hermano mayor de la cofradía avilesina que lleva el nombre del apóstol, Carlos Fernández Mora, renegó de su fe cristiana cuando una tragedia le arrebató a su hermano a una edad que no tocaba, y también se arrepintió. Historias de traiciones, arrepentimientos y perdones que se entrecruzan en la capilla de Rivero, donde se venera tanto a Cristo crucificado como al santo que según la tradición guarda las llaves del cielo: San Pedro, arrodillado y compugnido, es una figura omnipresente en la Semana Santa de Avilés desde 1955; Fernández Mora halló hace 30 años en la cofradía del apóstol el cauce para reconducir su relación con Dios y hoy, incluso, es el hermano mayor de la hermandad de “sampedrinos”.

“La muerte de mi hermano fue un golpe durísimo que quebró mi fe. Me separé de la Iglesia, culpé a Dios de lo ocurrido... y entonces Alberto Pintado, mayordomo de la cofradía de San Pedro y buen amigo, me animó a participar en la entidad. Le hice caso, y hasta hoy. Al final entendí que lo que Dios me había dado fue la oportunidad de vivir momentos muy felices con mi hermano. Y me reconcilié”, relata el hermano mayor de la cofradía del Santísimo Cristo de Rivero y San Pedro Apóstol.

San Pedro es el paradigma del arrepentimiento para los cristianos, pero para los avilesinos también es un santo muy querido al que se venera en la capilla de Rivero, una de las calles con más solera del casco urbano. Y fue precisamente la gente de esa popular calle la que, allá por 1955, impulsó la fundación de la cofradía.

Por el temprano horario vespertino al que solía salir en procesión (17.00 horas), a la cofradía de San Pedro se la conoce en Avilés como “la de los rapacinos”, dado ese colectivo menudo nutría las filas procesionales en gran número a una hora que los adultos estaban trabajando. Y así , en efecto, es que una mayoría de los doscientos cofrades que tiene actualmente la entidad son niños y adolescentes. La tradición se perpetúa.

El hermano mayor habla de “frustración” por el segundo año consecutivo sin posibilidad de salir en procesión, pero busca consuelo en que “al menos este año habrá liturgia en las iglesias y la posibilidad de ver las imágenes expuestas en los templos; peor fue en 2020, que el covid nos pilló de improviso y estuvimos confinados en casa”. Carlos Fernández Mora tiene un pálpito sobre el futuro que viene: “En el seno de las cofradías ya se habla de novedades para 2022, hay ilusión y ganas: la Semana Santa de Avilés volverá fortalecida”.