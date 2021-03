La Mesa por la Industria de Avilés se arma para influir sobre la política regional

Abel Suárez, el presidente de la gestora comarcal de la UGT, asume la realidad pandémica, pero pone sobre el “lobby” una colección de deberes: “La Mesa tiene que servir como impulso sobre las políticas industriales”, dice. Y recalca: “No sólo regionales, también nacionales”, subraya. Porque lo que sucede en la comarca no puede entenderse sin lo que sucede en todo el país. Luis Noguera, el presidente de la Cámara de Avilés y, en la actualidad, el coordinador de la Mesa, reconoce: “Hemos tenido reuniones informales preparatorias de un encuentro formal en el mes de abril en la que decidiremos las acciones prioritarias a realizar a lo largo de este 2021”.

La primera vez que se vieron en vivo y en directo fue, entre otras cosas, para instar al Gobierno de España a “que tome en consideración las alegaciones presentadas por el Gobierno del Principado para garantizar la competitividad y viabilidad de las empresas electrointensivas y la continuidad de los puestos de trabajo”. No fue posible. El Ministerio de Industria diseñó una herramienta que sólo funciona para las empresas poco electrointensivas (las que gastan electricidad en sus distintos procesos productivos) mientras que las que consumen mucho (la antigua Alcoa, Asturiana de Zinc y Arcelor) compuestas y sin novio. “La Alianza por la Industria ha trasladado al presidente del Principado la responsabilidad de la gestión de este tema y ahora estamos a la expectativa de su evolución”, reconoció Noguera.

El estatuto estaba llamado a ser la herramienta fundamental para la recuperación de la industria de la comarca. Asturiana de Zinc reclama una rebaja de su factura y, pese a no tenerla, es la fundidora de cinc más importante de Europa y una de las tres principales del mundo. Arcelor está explorando las energías verdes y Alu Ibérica (la antigua Alcoa) ha reducido su producción “a nada o casi nada”, los impagos a sus trabajadores se confunden con los impagos a sus proveedores. La empresa proveedora de maquinaria de transportes –GAM– ha decidido llevarse para casa, al menos, tres de sus palas.

“La Mesa tiene que convertirse en la herramienta que dé voz a los problemas que tenemos en la comarca. No se puede hablar de industria en Asturias sin hablar de industria en Avilés”, señaló José Manuel Rodríguez Baltar. Considera el líder sindical que la Mesa todavía tiene trabajo que realizar: “Tiene que aportar las pautas a desarrollar en el campo de la industria”, señaló. Y es que el porvenir que se avecina no es el mejor de los posibles. Y no sólo porque la dirección de Alu Ibérica esté en los tribunales, ni tan siquiera porque el Ministerio de Industria, a cuatro meses de que se acabe el plazo de vida oficial para la aluminera, no se haya manifestado (lo hizo personándose en el pleito de San Ciprián, pero en los de Avilés y La Coruña no). La Consejería de Industria les empuja, la Mesa de la Industria tiene previsto reunirse en abril y poner negro sobre blanco su posición sobre lo que está aconteciendo en San Balandrán. Y es que, dicen, no se pueden adelantar a los pasos dados por la Audiencia Nacional. Esto lo explica el propio Baltar, que considera que el trabajo de la Mesa de la Industria “no se puede limitar a decir aquello que está mal”. Lo que tiene que hacer “es proponer soluciones”. Y ese es el camino que están dispuestos a reiniciar sus componentes de aquí a unos días.