El PSOE reconduce la crisis del horario de descarga en la plaza de abastos

El concejal de Movilidad de Avilés, Pelayo García, dio ayer el primer paso para calmar la tormenta desatada en la plaza de abastos Hermanos Orbón y su entorno por la puesta en funcionamiento de un bolardo que cierra la calle Emile Robin e impide, debido a su horario de activación para carga y descarga, que los comerciantes puedan hacer acopio de mercancía antes de las 8.00 horas, justo cuando tienen que montar los puestos para abrirlos a las 8.30.

El edil responsable del tráfico en Avilés escuchó las quejas de los comerciantes y, según aseguraron los tenderos, “acabó por admitir que, ciertamente, nuestra petición está fundamentada y que es de ley atenderla”. La versión municipal del encuentro también incide en esa idea, precisando que el gobierno local (PSOE) analizará “las peticiones de los comerciantes y aquellas singularidades que tienen sus actividades, entre las que se encuentran –ya previstas por el Ayuntamiento– ampliar la zona de carga y descarga de la calle La Muralla y adelantar el horario para proveedores a las 7.00 horas”.

Ambas son medidas, añadió una portavoz municipal, “no inminentes, que lleva un tiempo preparar y aplicar. Por eso, mientras los servicios municipales estudian y preparan la correspondiente regulación, Pelayo García planteó algunas medidas provisionales (como buscar más espacio de carga y descarga en la calle La Muralla). Todo esto requiere estudio y trabajo de las propuestas y por tanto, algo de tiempo”.

El sentir de los comerciantes es que, por fin, el gobierno avilesino ha sido sensible a sus quejas y celebraron el tono “constructivo” del encuentro. No obstante, urgen la adopción de los cambios necesarios para que el aprovisionamiento de mercancía a hora temprana no sea un problema que afecte a sus negocios.

Este asunto de la plaza de abastos también merece la atención del PP, cuya portavoz municipal, Esther Llamazares, criticó ayer la “improvisación e inconsciencia” del PSOE en lo relativo a la reforma del parque del Muelle, una obra hecha “sin pensar en las consecuencias para el comercio de la zona” y que, según Llamazares, “va a llevar a la ruina a muchos autónomos y pequeñas empresas de la ciudad”.