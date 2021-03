Ciudadanos urge medidas al Principado para fomentar la igualdad en el ámbito deportivo. El grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia de la directora general de Deportes del Principado para que explique qué actuaciones se han impulsado desde el Gobierno regional en este sentido. “Llevamos reivindicando desde el inicio de la legislatura que el Principado está haciendo una gestión pésima del deporte. No es que lo digamos solo nosotros, sino jugadores, directivos, federaciones, clubes... Queremos seguir siendo la voz del deporte en Asturias”, señaló ayer en Avilés el secretario de Organización de Ciudadanos Asturias, el también diputado Sergio García, tras visitar en la Casa Municipal de Cultura la exposición fotográfica “Yo soy deporte” junto a los concejales avilesinos Sharon Calderón-Gordo y Jose Ferrera.

“Sabemos que a edades tempranas, entre 16 y 17 años, hay más abandono de mujeres que de hombres de la práctica deportiva y eso se refleja luego en que hay escasa presencia de mujeres en el ámbito directivo en clubes y federaciones, por ello vamos a pedir explicaciones a la Directora General de Deportes para que exponga con hechos cuál está siendo su apuesta por el deporte femenino”, añadió el diputado.

La formación naranja en Avilés viene demandando que se reanuden cuanto antes las competiciones del deporte base y Ciudadanos llevará también esta reclamación a la Junta. “En Avilés, afortunadamente, tenemos un deporte femenino de calidad y bien representado en muchos niveles, pero no podemos quedarnos en eso. El deporte base no puede competir. Pedimos que se reanuden las competiciones ya. Si no, esta exposición quedará en algo anecdótico porque nos vamos a quedar sin deportistas”, señaló Ferrera.

Para Sharon Calderón-Gordo, la verdadera brecha está en el deporte federado. “Las encuestas de hábitos deportivos que publica el Ministerio de Cultura y Deporte reflejan que las mujeres representamos un porcentaje importante de las personas que practicamos deporte en España, pero nos cuesta dar el salto al deporte federado. No solo estamos hablando de deportistas, sino de técnicas, de árbitras, de mujeres directivas. Empecemos a apostar ya por la inclusión de la mujer en el deporte federado, que será lo que realmente haga disminuir esa brecha de género que hay en el mundo del deporte en Asturias”, ha concluido la concejala avilesina.

Justamente ayer, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, desveló que la Primera División femenina de fútbol español será profesional a partir de la próxima temporada bajo la denominación de “Liga Ellas”. Lo anunció en un acto en el que participaron representantes de los 18 clubes de la actual Liga Iberdrola y la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. El Gobierno central ve con este proyecto reafirmado su “compromiso por la igualdad de oportunidades en el deporte”.