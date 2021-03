Natalia Suárez, actriz avilesina: “El monólogo ’Setiembre’ es mi mayor reto teatral, una hora o así yo sola”

La actriz Natalia Suárez Ríos (Avilés, 1977) estrena hoy (19.00 horas) el monólogo “Setiembre”, de Evelyne de la Chenelière, en El Llar de Las Vegas, en Corvera.

–¿Qué pasa en “Setiembre”?

–Aparentemente, poca cosa. Se trata de una historia que comienza con una llamada cotidiana. Del colegio. La protagonista tiene que ir a la escuela a recoger a la hija. De camino empieza a reflexionar sobre la infancia. En realidad, sobre cómo tratamos los adultos a los niños. Los queremos mucho, pero hay veces...

–Lo escribió Evelyne de la Chenelière, un nombre no muy conocido.

–Sí. Es una dramaturga canadiense. Escribe en francés. Es la autora de “Bashir Lazard”. Hicieron una película de esa obra suya. Luego tiene “Lumières”, que se basa en “Al faro”, la novela de Virginia Woolf. Son dos las mujeres protagonistas.

–La versión, además, es en asturiano, ¿no?

–Eso es. De Xosé Candel. Hemos contactado con ella y está encantada de que hayamos traducido su texto y que, además, haya sido a una lengua minoritaria. Ojalá pudiera venir a vernos.

–O sea, un monólogo. ¿Cómo está?

–Nerviosa. Mucho. Es lo más... Iba a decir “lo más importante”, pero no es eso. Todo es importante, incluso los cuentacuentos que hacía al principio. Es el mayor reto al que me he enfrentado porque exige todo de mí y porque, claro, es donde corro más riesgo. Una hora o así yo sola. No lo había hecho nunca.

–Trabajar en asturiano, ¿qué supone?

–No es la primera vez que lo hago. La primera vez, precisamente con Rico, fue cuando hicimos “Ricardo III”, una traducción de Milio Rodríguez Cueto. Fui la reina Margarita y Lady Ana. Aquello sí que fue muy difícil. Era asturiano, pero un asturiano muy literario. A fin de cuentas, estábamos con Shakespeare. El de “Setiembre” es más moderno.

–Lleva tiempo en la escena.

–Como veinte años. Empecé como profesional con José Rico. Hicimos entonces “Su único hijo”, de Clarín. Antes había trabajado con Pilar Murillo, con “La Diosa del Sarcasmo”. Estuve en “Faustina”, en “Gracias, Claudia” y en “Trauma”.

–Sigue con Rico todavía.

–Es, de hecho, el director de “Setiembre”. Murillo provocó el encuentro. Estábamos ensayando “Trauma” en el centro cultural de Las Vegas y allí estaba Rico ensayando su “Hamlet”. Seguro que se acuerda de aquel proyecto.

–El proyecto por antonomasia.

–Estrenamos “Su único hijo” en el teatro Palacio Valdés. En un ciclo que se llamaba “Hecho en la comarca” que ya no existe. Es una lástima.

–No se lo he preguntado aún. ¿Cómo llegaron a este texto?

–Buscábamos uno protagonizado por mujeres. Lo leyó Candel y lo tradujo hace como un año y pico. Pensábamos que era buena idea traducir un drama como este al asturiano. No son muchos los dramas en lengua asturiana.

–Y llega la noche del estreno.

–Hemos tardado. No le voy a hablar de lo que hubo en el mundo hace un año... En septiembre volvió el Circuito, pero por entonces empezaron con los cierres de los municipios. Corvera nos quería, pero había que esperar. Y aquí estamos.

–¿Qué tiene el teatro?

–No sé quién dijo que cuando el veneno del teatro te alcanza es imposible deshacerse de él. No imagino mi vida sin el teatro: sin actuar o sin dirigir. Ya sabe que estoy al frente de la compañía joven “La Bocarte”.