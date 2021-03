Varios expendedores del servicio de la ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento) emitieron en los últimos días tiques erróneos de la zona naranja (baja rotación) en los que se indicaba que eran válidos para las plazas azules (alta rotación). Fuentes de la compañía reconocieron ser conscientes del error y comunicaron que se “están sustituyendo las pocas bobinas con ese error de impresión”. No obstante, añadió una portavoz de la empresa que gestiona la “zona azul” en Avilés, dicho imprevisto no tiene consecuencia alguna para el usuario del servicio: “No se está denunciando a nadie por este motivo, lógicamente”. El Partido Popular (PP), en cambio, sostiene que la empresa “no solo no ha subsanado el error, sino que hay orden de que se sancione igualmente”. “Hemos probado a sacar un tique y nos hemos dirigido a uno de los trabajadores que cumple con el servicio de vigilancia para preguntar, a lo que nos contesta que ‘si un tique no cumple con la norma, su obligación es sancionar, luego ya si el usuario reclama, seguramente le quitarán la sanción’”, señaló la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares.

Este mismo grupo denunció también deficiencias en la atención a los usuarios del servicio. “Para nuestra sorpresa, el horario de oficina no está cubierto durante las horas de servicio, por lo que en aquellas situaciones en las que los controladores no puedan ayudar a los ciudadanos por no tener competencias, dependiendo de la hora a la que surja el problema, es probable que no tengan respuesta de nadie”, añadió Llamazares. E ilustró su queja con un ejemplo: “Si una máquina expendedora en una zona no funciona, no es posible poner tique, se comunica al controlador y éste informa al ciudadano que debe llamar a la oficina. Si en la oficina no contesta nadie y el vehículo queda estacionado sin tique, el controlador está obligado a sancionar”.