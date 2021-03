La Alcaldesa plantea que la pista de La Carriona lleve el nombre de Dacal

La propuesta del alumnado del colegio de La Carriona-Miranda para que el exboxeador olímpico avilesino José Enrique Rodríguez Cal, “Dacal” dé nombre a un polideportivo de Avilés sigue su cauce. La alcaldesa, Mariví Monteserín, visitó ayer a los pequeños en el centro educativo para realizarles una nueva propuesta que se centraría en bautizar el polideportivo del colegio con el nombre del único medallista español en los Juegos Olímpicos de Munich 1972 con un bronce. Para ese cambio de denominación no haría falta nada más que la aprobación del Consejo escolar, es decir, no sería necesaria la decisión de la Alcaldesa. Eso sí, los pequeños que investigaron los logros deportivos y humanos de Dacal aún tienen que dar una respuesta a la propuesta de Monteserín y se la harán llegar después de meditar durante las vacaciones escolares de Semana Santa. “Vamos a trabajarlo juntos y vendré otro día al colegio, la propuesta no se cerró hoy, pero se cerrará”, manifestó la regidora avilesina, que añadió: “Si yo viniera aquí y aceptara sin más su decisión estaría frivolizando la situación”.

Monteserín lanzó una propuesta al alumnado del centro pero a su vez dice que está dispuesta a analizar la idea inicial, que se centraba en que o bien el polideportivo de El Quirinal o el de Los Canapés lleven el nombre de uno de los dos olímpicos de Avilés, todo tras un estudio que se puede ver en el patio del centro con fotografías de Dacal en diferentes etapas de su carrera deportiva amateur y profesional como boxeador y también como atleta.

“Las propuestas hay que estudiarlas y ver cuál es la más adecuada. Ellos han hecho un trabajo serio y nos lo tenemos que tomar en serio”, apuntó la Alcaldesa tras la visita a la clase de Sexto de Primaria que impulsó la iniciativa.

En el caso de que el alumnado acepte la propuesta presentada ayer por Monteserín, el director del colegio de La Carriona-Miranda, Juan Luis Gutiérrez, confirmó la convocatoria de ese consejo escolar necesario para la aprobación.

La regidora avilesina destacó además la investigación realizada por los niños y aplaudió que “la memoria local se introduzca en el aula como un método de aprendizaje y pedagógico”.

José Enrique Rodríguez Cal, “Dacal”, expresó a LA NUEVA ESPAÑA la ilusión que le haría que su nombre luciera en un centro deportivo de su ciudad tras la investigación realizada por el alumnado de La Carriona-Miranda: “Si doy nombre a un polideportivo será la culminación de mi carrera, es lo que me hace falta y ese día, si llega, iré con mis hijos y mis nietos y quizá me muera allí en ese momento de alegría”, expresó el exboxeador olímpico que confía en que la propuesta lanzada por el alumnado de La Carriona obtenga sus frutos. Dacal compaginó su faceta deportiva con la de trabajador de la extinta Ensidesa.