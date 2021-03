"Continuamos en la lucha del aluminio. En la reunión hemos analizado las actuales circunstancias y los miembros del comité de Alu Ibérica me han pedido que apoyemos que se produzca nuevamente una reunión como la que mantuvimos al inicio de este proceso en la que participaron las comunidades autónomas, el Gobierno de España y los ayuntamientos afectados. Vamos a trabajar en esa dirección y a trasladar esta petición. Me han pedido también que mantenga una reunión con la alcaldesa de Coruña, Inés Rey García: ya he hablado con ella y la reunión será la semana que viene", anunció esta mediodía la regidora avilesina, Mariví Monteserín, al término de un encuentro con una representación del comité de empresa en la fábrica de San Balandrán.

La plaza de España se llenó con los trabajadores de la aluminera en crisis, pero con las limitaciones marcadas por las autoridades sanitarias como consecuencia de la covid. "El Ministerio tiene la solución y debe ponerse con ello", señaló José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de Avilés, con el altavoz en la mano, poco antes de levantar la concentración que duró algo más de una hora. "Estamos camino del desastre total y esto sólo tiene una solución. Y es política", añadió el representante sindical.

La concentración de esta mañana es el principio de una nueva serie de movilizaciones: el día 31 de julio se acaba el plazo de mantenimiento del empleo y en mayo está prevista la vista en la Audiencia Nacional enla vía social. Mientras tanto, la investigación penal sigue su curso.